Наиль Магдеев поздравил челнинцев с 400-летием города и 50-летием КАМАЗа
Набережные Челны встречают двойной юбилей: городу исполнилось 400 лет, а КАМАЗу — 50. Мэр Наиль Магдеев поздравил челнинцев, отметив вклад нескольких поколений в становление автограда.
Четыре века назад тут было поселение на берегу Камы. Со временем оно разрослось в крупный торговый центр, а в XX веке о Челнах заговорила вся страна — город стал символом масштабной всесоюзной стройки.
Решение о строительстве КАМАЗа приняли в 1969 году. Это дало городу новый импульс: сегодня Набережные Челны — один из центров отечественного машиностроения. Здесь работают крупные промышленные предприятия, развивается инфраструктура.
Особые слова благодарности градоначальник адресовал ветеранам, первостроителям и всем, кто связал судьбу с городом. Он пожелал горожанам семейного счастья, новых побед и благополучия, а городу — дальнейшего развития и процветания.
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