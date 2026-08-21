Офтальмолог Аль-Терк объяснила связь сдерживания слёз с сухостью глаз

Регулярное подавление желания плакать может косвенно отражаться на состоянии зрительной системы и в отдельных случаях способствовать симптомам сухости глаз. Об этом рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиники» Гунва Аль-Терк в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, слезы являются естественной реакцией организма на эмоциональные переживания. При этом они выполняют не только эмоциональную, но и важную физиологическую функцию.

Слезная пленка постоянно покрывает поверхность глаза и состоит из трех слоев. Липидный слой замедляет испарение влаги, водный увлажняет роговицу и обеспечивает ее кислородом и питательными веществами, а муциновый помогает равномерно распределять жидкость.

Аль-Терк отметила, что слезы также помогают удалять с поверхности глаз пыль и другие раздражающие частицы. Это обеспечивает дополнительную защиту от повреждений и инфекций.

Прямой связи между сдерживанием слез и развитием серьезных офтальмологических заболеваний, по словам врача, нет. Однако длительное эмоциональное напряжение может влиять на работу слезных желез и естественный баланс слезной жидкости.

Одним из возможных последствий может стать появление признаков синдрома сухого глаза. Среди них — сухость, жжение, ощущение песка или инородного тела, покраснение и иногда ухудшение зрения.

Попытки сдерживать плач также могут сопровождаться напряжением области вокруг глаз. Спазм век и повышенная нагрузка на глазодвигательные мышцы способны вызывать усталость, дискомфорт и головную боль.

Отдельно врач указала на роль хронического стресса. Длительное эмоциональное напряжение влияет на организм в целом и может затрагивать зрительную систему, включая кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва.

При сухости или другом дискомфорте в глазах специалист рекомендует использовать увлажняющие капли. Также важны способы снижения хронического стресса: физическая активность, медитация, хобби и другие подходящие человеку варианты расслабления.

Врач подчеркнула, что плач не стоит воспринимать как реакцию, которую всегда необходимо подавлять. При регулярном дискомфорте в глазах лучше обратиться к офтальмологу, а для профилактики проверять зрение не реже одного раза в год, особенно при предрасположенности к глазным заболеваниям.

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