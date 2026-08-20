В Египте осенью недельный отдых на двоих стоит от 107 тыс. рублей

Высокий туристический сезон в Египте начинается осенью, и в этом году для россиян изменились отдельные правила въезда. Кроме того, путешественникам стал доступен более широкий выбор курортов для отдыха, сообщает РИА Новости.

Новые правила касаются электронной визы, но пока только для тех, кто прилетает в Каир. Пилотный проект запустили 1 августа в международном аэропорту египетской столицы. Туристам оформляют цифровой код, который нужно получить за 48 часов до прибытия. Он действует семь дней.

Оформить такую визу можно на официальном портале, в мобильном приложении или через киоск самообслуживания в аэропорту. Подойдет и распечатанный вариант. Стоимость составляет 36 долларов, при этом в Каире оплату принимают только картами иностранных банков.

В АТОР объясняют, что на другие аэропорты Египта систему будут распространять постепенно, после проверки стабильности работы платформы. В Хургаде пока сохраняется прежний порядок с бумажной визовой маркой. В Шарм-эш-Шейхе можно бесплатно получить штамп Sinai Only, если поездка длится до 15 дней и турист не планирует выезжать за пределы Синая.

Спрос на Египет в этом году выше прошлогоднего примерно на 20%. По данным Space Travel, число бронирований на сентябрь и первую половину октября уступает только Турции и немного опережает ОАЭ.

В компании считают, что поздней осенью, когда пляжный сезон на курортах Антальи завершится, многие туристы переключатся именно на Египет. Конкуренцию ему составят Эмираты, где наращивают перевозку и продвижение на российском направлении.

По оценке «Слетать.ру», в бархатный сезон каждый пятый турист выберет Египет. У «Интуриста» осенний спрос на направление за год вырос на 86%. Из-за этого компания уже продлила зимнюю полетную программу: чартеры на курорты Красного моря будут отправляться из 12 российских городов.

В октябре и ноябре в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе сохраняется комфортная погода: воздух прогревается примерно до 30 градусов, вода — до 25 градусов.

Самым популярным курортом остается Шарм-эш-Шейх. В Space Travel отмечают, что там более мягкий для отдыха климат: в многочисленных бухтах меньше ветра, много отелей разного уровня, а для короткой поездки по Синаю не нужна платная виза. Семья из двух взрослых и ребенка может сэкономить на этом 90 долларов.

Хургада также предлагает большой выбор гостиниц. Кроме того, рядом развиваются новые курортные районы, включая Эль-Гуну и Сахль-Хашиш. Пляжный сезон там такой же продолжительный.

В «Интуристе» поясняют, что у двух главных курортов Египта разная аудитория. Хургаду чаще выбирают семьи с детьми и туристы, которым важна развитая городская инфраструктура. Шарм-эш-Шейх больше привлекает молодежь, дайверов и любителей морских развлечений. При этом Шарм в среднем примерно на 10% дороже.

Набирает популярность и район Марса-Алам в провинции Красное море, примерно в 300 километрах к югу от Хургады. По данным Space Travel, сезон там еще длиннее, хотя отельная база скромнее. Осенью ожидается запуск прямых рейсов из Москвы, что должно упростить дорогу на курорт.

Часть туристов выбирает Средиземноморское побережье Египта — Эль-Аламейн и Марса-Матрух. Высокий сезон там короче и длится с мая по сентябрь. Отелей меньше, чем на Красном море, зато среди них больше качественных гостиниц международных сетей.

Эти курорты называют «египетскими Мальдивами» из-за бирюзовой воды, белого песка и пологого входа в море. Еще одно преимущество — экскурсии: до Александрии с катакомбами около полутора часов на автобусе, а путь до Каира и пирамид Гизы занимает примерно вдвое меньше времени, чем из Шарм-эш-Шейха.

Сейчас россияне чаще добираются туда через Каир, после чего едут около двух часов на трансфере. Однако с 4 сентября до конца октября из Москвы в Эль-Аламейн должны выполняться рейсы Air Cairo. В перспективе возможны перелеты и из регионов.

За год стоимость отдыха в Египте выросла примерно на 10%, подсчитали в Space Travel. На цены дополнительно влияет рост доллара. При этом в «Интуристе» сообщили, что средний чек снизился на 1% и составил 977 долларов на туриста.

Неделя в отеле категории четыре звезды по системе «все включено» с перелетом стоит от 107 тысяч рублей на двоих. Отдых в пятизвездочном отеле обойдется минимум на 20 тысяч рублей дороже.

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