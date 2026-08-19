Кабачки больше не жарю партиями: выкладываю слоями с сыром и отправляю в духовку

В августе кабачки появляются на кухне практически ежедневно, и один из самых очевидных способов их приготовить — нарезать кружочками и пожарить. Но возле сковороды приходится стоять долго: кусочки не помещаются сразу, масло нужно подливать, а готовые кабачки нередко получаются слишком жирными.

Есть вариант проще. Кабачки можно нарезать тонкими кружочками, выложить слоями с сыром и запечь одной большой порцией. Получается полноценное горячее блюдо с мягкой овощной серединой и румяным сырным верхом.

Кабачки нарезаю достаточно тонко

Для запекания лучше подходят молодые кабачки с нежной кожицей и небольшими семенами. Очищать их необязательно — достаточно хорошо вымыть и удалить кончики.

Овощи нарезают кружочками толщиной примерно 5–7 мм. Слишком толстые куски будут готовиться дольше, а совсем тонкие могут потерять форму.

При выборе овощей Роскачество рекомендует обращать внимание на их внешний вид: плоды не должны иметь признаков гнили и серьезных повреждений.

Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «В сезон кабачков больше всего мне надоедало жарить их небольшими партиями. Пока заканчиваешь последнюю, первая уже остыла, а кухня вся в брызгах масла. Теперь нарезаю кабачки кружочками, собираю их в форме слоями с сыром и ставлю в духовку. Особенно нравится, что можно приготовить сразу большую порцию и практически не стоять у плиты».

Что понадобится

На форму среднего размера можно взять:

кабачки — 700–800 г;

сыр — 150 г;

сметану — 150 г;

яйца — 2 шт.;

чеснок — 1–2 зубчика;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

укроп или другую зелень;

немного растительного масла для формы.

Сыр подойдет твердый или полутвердый. Часть можно оставить для верхнего слоя, чтобы получить более выраженную корочку.

Соль добавляю до духовки, но ненадолго

Кабачки содержат много воды. Если заранее обильно посолить нарезанные кружочки и оставить их надолго, они начнут активно выделять сок.

В этом рецепте есть два варианта. Кабачки можно слегка посолить непосредственно перед сборкой либо посолить заранее, оставить примерно на 10 минут, а затем промокнуть выделившуюся влагу бумажным полотенцем.

Второй способ особенно удобен для очень сочных зрелых плодов. Так на дне готовой запеканки будет меньше жидкости.

На российском кулинарном портале Food.ru также представлены варианты запеченных кабачков с сыром и другими добавками — сочетание позволяет приготовить овощи без длительного обжаривания каждой партии.

Соус делается за пару минут

Яйца смешивают со сметаной, измельченным чесноком и черным перцем. Сильно взбивать смесь не требуется.

С солью нужно осторожнее: она уже может быть на кабачках, кроме того, сыр сам по себе достаточно соленый.

Форму слегка смазывают маслом. На дно укладывают первый слой кабачков, добавляют немного соуса и сыра. Затем слои повторяют.

Сверху распределяют оставшуюся сметанно-яичную смесь и посыпают сыром.

Сыр сразу весь сверху не насыпаю

Если блюдо должно провести в духовке довольно долго, толстая сырная шапка может сильно подрумяниться раньше кабачков.

Поэтому часть сыра удобно добавить между овощными слоями, а оставшийся распределить сверху примерно за 10–15 минут до готовности.

Форму ставят в заранее разогретую до 180 градусов духовку. В зависимости от толщины кабачков приготовление займет примерно 30–40 минут.

Похожие овощные запеканки можно найти и на «Едим Дома», где кабачки сочетают с сыром, сметанными заливками, зеленью и другими сезонными продуктами.

Вода на дне не всегда означает ошибку

Даже после предварительной подготовки кабачки способны выделить некоторое количество жидкости. Для этого овоща это нормально.

Проблема начинается, если кружочки буквально плавают в воде. Такое чаще происходит, когда кабачков положили слишком много, нарезали их очень толсто или заранее сильно посолили и сразу вместе с выделившимся соком отправили в форму.

Можно использовать достаточно широкую форму и не собирать слишком много овощных слоев. Тогда лишней влаге будет проще испаряться.

После духовки даю блюду постоять

Сразу после приготовления заливка остается очень горячей и мягкой. Если моментально начать раскладывать кабачки по тарелкам, аккуратных порций может не получиться.

Лучше оставить форму примерно на 10 минут. За это время содержимое немного стабилизируется, но останется горячим.

Поскольку в составе используются яйца и молочный продукт, важно соблюдать правила хранения. Роспотребнадзор рекомендует скоропортящиеся готовые блюда своевременно убирать в холодильник и не оставлять их надолго при комнатной температуре.

Сковорода для кабачков больше не обязательна

Главное преимущество такого способа — не приходится обжаривать десятки кружочков по отдельности и постоянно добавлять масло.

Нарезали кабачки, собрали их слоями с сыром и простой заливкой, а дальше основную работу выполняет духовка.

Рецепт легко менять: между слоями можно добавить помидоры, зелень или немного уже приготовленной курицы. А в разгар сезона это еще и удобный способ за один раз использовать несколько кабачков, которые продолжают появляться на кухне быстрее, чем заканчиваются предыдущие.

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