Экс-жительница Эстонии Елена: знание эстонского не даёт русским стать своими

Бывшая жительница Эстонии Елена рассказала, что русскому человеку сложно стать своим в эстонском обществе даже при рождении в стране и знании государственного языка. По ее словам, в республике сохраняется бытовая ксенофобия, сообщает РИА Новости.

Елена отметила, что местные жители могут определять «своего» и «чужого» по разным признакам. Среди них она назвала небольшой акцент, особенности понимания юмора, а также отличия во взглядах на историю и культуру.

По словам собеседницы агентства, такие различия могут отражаться на трудоустройстве, бытовом общении и адаптации русскоязычных детей в школах и детских садах.

Она также заявила, что, несмотря на объяснения политиков о необходимости вытеснения русского языка из образования ради ускоренной адаптации, на практике русскоязычные дети не всегда получают поддержку. По ее словам, воспитатели и учителя могут игнорировать таких детей, а другие дети — не играть с ними.

Елена привела пример из жизни своей семьи. Ее муж Владимир свободно говорил по-эстонски, без акцента, и работал управляющим автосервиса. По словам женщины, его ценили коллеги и клиенты, а владелец сервиса не понимал, почему семья хочет уехать в Россию.

Ситуация изменилась после звонка одного из клиентов. Услышав, что автомобиль ремонтирует человек по имени Владимир, он резко отреагировал на его русское происхождение. После этого хозяин сервиса, как рассказала Елена, стал лучше понимать причины переживаний семьи.

Женщина считает, что общество в Эстонии разделено на две почти не пересекающиеся общины — эстонскую и русскую. По ее словам, именно бытовая ксенофобия стала одной из главных причин переезда.

Елена родилась и всю жизнь прожила в Эстонии. В 2023 году ее семья приняла участие в российской государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а в конце того же года переехала в Великий Новгород.

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