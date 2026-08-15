Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Российская наука получит установку, которая позволит стране стать обладателем и первоисточником самых точных и подробных научных данных. Это произойдёт благодаря синхротрону СКИФ — Сибирскому кольцевому источнику фотонов, заявила исполнительный директор сетевого издания «Научно-образовательная политика» Марта Лесюк-Прокопишина в беседе с «Вестями».

По словам эксперта, СКИФ — установка нового класса научного оборудования. Её точность позволяет проводить более глубокие исследования, а полученные данные могут использоваться в других областях науки. «Россия становится с этой установкой обладателем, первоисточником самых точных и самых подробных научных данных», — пояснила она.

Лесюк-Прокопишина добавила, что установка обеспечит научный суверенитет и будет важна для развития фундаментальной и прикладной науки.

Ранее о подготовке кадров для работы на СКИФе рассказала член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Она отметила, что в обучении будет использоваться искусственный интеллект.