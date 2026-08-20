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Илон Маск раскрыл, когда Starship поймают и повторно запустят в космос

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Илон Маск заявил, что SpaceX рассчитывает в ближайшие месяцы поймать возвращающийся корабль Starship с помощью стартовой башни. По словам главы компании, первая попытка может пройти во время следующего испытательного полета, если SpaceX получит разрешение регулятора, пишет Space.com.

Маск отметил, что предыдущая посадка корабля в море была достаточно точной. По его словам, если бы в том районе находилась башня с механическими захватами, Starship удалось бы поймать.

Глава SpaceX также допустил, что первый повторный полет корабля может состояться в конце 2026 года или в начале 2027-го. Он назвал этот этап важным моментом для дальнейшего развития космических полетов.

В компании считают возвращение и повторное использование Starship одним из ключевых условий для снижения стоимости запусков. Полная многоразовость системы должна позволить чаще отправлять грузы и аппараты в космос.

В долгосрочной перспективе SpaceX связывает эту технологию с планами сделать космические полеты более доступными. Компания также рассматривает Starship как основу для будущих миссий, которые должны приблизить человечество к жизни за пределами Земли.

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