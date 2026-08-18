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Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Внешний долг России к 1 июля 2026 года составил 313,83 миллиарда долларов. За отчетный период показатель увеличился на 6,5 миллиарда долларов, или на 2,1 процента, пишет Южный Федеральный.

Такие данные привела пресс-служба Банка России.

Основной вклад в рост внешнего долга внесли обязательства банковской системы и прочих секторов экономики.

Именно эти категории, по данным регулятора, обеспечили большую часть зафиксированного увеличения показателя.

Другие причины роста внешнего долга в представленных данных не называются.

Одновременно международные резервы России показали снижение.

Их объем уменьшился на 11,8 миллиарда долларов и к концу июля составил 720,3 миллиарда долларов.

Таким образом, за месяц динамика международных резервов оказалась отрицательной.

Российские финансисты связывают сокращение резервов прежде всего с отрицательной переоценкой активов, входящих в их состав.

Этот фактор назван главным в снижении объема международных резервов.

При этом к концу июля их размер оставался на уровне 720,3 миллиарда долларов.

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