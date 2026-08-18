Кулинария

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Вчерашние макароны можно смешать с яйцом и сыро...

Про Казань

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После ужина в кастрюле осталось немного макарон — порции на семью уже не хватит, а выбрасывать жалко. На следующий день из них можно приготовить совсем другое блюдо: смешать с яйцом и сыром и обжарить на сковороде.

Получается что-то среднее между запеканкой и плотным омлетом: сверху появляется румяная сырная корочка, внутри макароны остаются мягкими, а весь завтрак действительно собирается из нескольких простых продуктов.

Макароны даже не нужно разогревать отдельно

Для блюда подойдут вчерашние рожки, спиральки, перья и другие короткие макароны без соуса. Если они хранились в холодильнике, предварительно доводить их до комнатной температуры необязательно — прогреются непосредственно на сковороде.

Важно лишь правильно хранить остатки ужина. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать температурные условия хранения готовых блюд и не оставлять скоропортящуюся пищу надолго при комнатной температуре.

Если макароны простояли всю ночь на плите, использовать их для такого завтрака не стоит.

Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше остатки макарон на следующий день просто разогревала, и желающих их доедать обычно было немного. Теперь добавляю яйцо и сыр и отправляю всё на сковороду. По вкусу это уже совершенно другой завтрак, особенно если хорошо подрумянить низ. Иногда специально варю вечером чуть больше макарон, чтобы утром не возиться с тестом или кашей».

Что понадобится

На две порции достаточно:

  • готовых макарон — 250–300 г;
  • яиц — 2 шт.;
  • твёрдого или полутвёрдого сыра — 70–100 г;
  • молока — 2 ст. ложки по желанию;
  • сливочного или растительного масла — немного для жарки;
  • соли и перца — по вкусу.

Дополнительно можно положить зелень, помидоры, сладкий перец или немного уже готового мяса. Но перегружать основу необязательно — сыр и яйца сами дают достаточно выраженный вкус.

Яйца сначала смешиваем с сыром

Яйца разбивают в миску и слегка перемешивают вилкой. Взбивать их до высокой пены не требуется. Добавляют большую часть натёртого сыра, перец и при желании немного молока.

С солью лучше осторожнее: макароны уже варились в солёной воде, а сыр тоже содержит соль.

Само сочетание пасты, яйца и сыра далеко не новое. Например, Food.ru предлагает использовать эти продукты для макаронных запеканок, а RussianFood приводит различные варианты блюд из макарон с яйцами и сыром. То есть вчерашний гарнир действительно легко превратить в самостоятельное блюдо, а не просто повторно разогреть.

На сковороде нужна хорошая корочка

Сковороду слегка смазывают маслом и разогревают на среднем огне. Выкладывают макароны и дают им прогреться примерно пару минут.

Затем сверху распределяют яично-сырную смесь. Макароны можно аккуратно перемешать один раз, чтобы заливка распределилась между ними, после чего лучше оставить блюдо в покое.

Огонь уменьшают, а сковороду накрывают крышкой. Так яйцо успеет приготовиться внутри раньше, чем нижняя часть сильно подгорит.

Сыр сверху добавляем в самом конце

Когда яичная смесь практически схватится, сверху можно рассыпать оставшийся сыр и снова накрыть сковороду примерно на минуту.

Он расплавится и свяжет верхний слой. Если хочется более выраженной корочки снизу, блюдо после добавления яиц не нужно постоянно двигать лопаткой.

Для безопасности яйца необходимо хорошо приготовить. Роспотребнадзор напоминает о риске сальмонеллёза и необходимости достаточной термической обработки блюд из яиц.

Можно сделать почти «пиццу» из макарон

Есть ещё один вариант. Макароны смешивают с яйцами и половиной сыра сразу в миске, а затем выкладывают на сковороду плотным слоем.

Массу слегка разравнивают и готовят под крышкой на небольшом огне. Когда низ подрумянится, а верх схватится, блюдо можно осторожно перевернуть с помощью большой тарелки и буквально минуту поджарить с другой стороны.

Получится плотная макаронная лепёшка, которую удобно нарезать треугольниками. Сверху можно добавить помидоры и ещё немного сыра.

Вчерашний гарнир превращается в новое блюдо

Главное преимущество такого завтрака даже не в экономии времени. Остывшие макароны не приходится пытаться вернуть в состояние вчерашнего гарнира — они становятся основой совершенно другого блюда.

Достаточно двух яиц, горсти сыра и примерно 10 минут у сковороды. Причём рецепт легко менять под содержимое холодильника: добавить зелень, овощи или кусочки уже приготовленной курицы.

В итоге остатки ужина, которые часто несколько дней путешествуют по холодильнику, получают второй шанс — и на этот раз уже с румяной сырной корочкой.

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