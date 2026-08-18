Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

МТС и российский разработчик и издатель видеоигр «Леста Игры» запускают новую подписку, в рамках которой абоненты МТС получат доступ к внутриигровым бонусам сразу в двух в онлайн-играх «Мир танков» и «Мир кораблей».

Оформить подписку на игровые бонусы в «Мире танков» и «Мире кораблей» и управлять ей можно в личном кабинете на сайте МТС. Для активации понадобится аккаунт «Леста ID». Подписка объединяет преимущества двух игр в одном пакете и помогает быстрее развиваться в них. В подписку входит 14 дней премиум-аккаунта, семь боевых задач в месяц и награды за их выполнение: 100 или 500 единиц игровой валюты (золота) в зависимости от игры, один личный резерв +100% опыта и один личный резерв +300% комбинированного опыта на час.

В «Мире танков» при подключении подписки пользователи получают доступ к премиум-аккаунту на 14 дней, который позволит получать больше опыта, серебра и другие преимущества. Также пользователям будут доступны семь ежемесячных задач, выполнив которые, они смогут получить по 100 единиц золота.

В «Мире кораблей» подписка предоставляет игрокам 14 дней корабельного премиум-аккаунта, позволяющего зарабатывать больше опыта и серебра за каждый бой, а также 500 единиц золота для приобретения особых кораблей и тематических наборов. Подписка также включает премиум-контейнер «Леста Игры», из которого могут выпадать ценные подарки, ускоряющие развитие и расширяющие игровые возможности.

Поклонникам обеих игр подписка позволит сделать игровой процесс еще динамичнее и интереснее. Стоимость подписки составляет 319 руб. на 30 дней, списание производится с мобильного счета МТС, все игровые ценности зачисляются на один аккаунт игрока «Леста».