Яблоки смешиваю с творогом и яйцом: запеканка получается сочной даже без муки
PROKAZAN
В августе яблок становится особенно много, и привычная шарлотка быстро надоедает. Один из способов использовать урожай — соединить яблоки с творогом и яйцом и приготовить простую запеканку. Пшеничная мука для нее не обязательна: основную структуру дают творог и яйца, а фрукты добавляют сочность.
Особенно хорошо подходят кисло-сладкие яблоки. При нагревании они становятся мягкими, поэтому запеканка получается нежной и влажной внутри без крема и дополнительной пропитки.
Творог выбираю не слишком влажный
От творога во многом зависит консистенция готовой запеканки. Если в упаковке скопилось много сыворотки, продукт лучше предварительно переложить в сито и дать лишней жидкости стечь.
Иначе вместе с соком яблок влаги может оказаться слишком много, и середина будет долго оставаться рыхлой.
При покупке творога стоит проверить состав, срок годности и условия хранения. Роспотребнадзор рекомендует внимательно изучать маркировку молочных продуктов и не покупать их в поврежденной упаковке.
Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Такую запеканку я стала делать в сезон яблок, когда шарлотка уже надоедает. Мне нравится натирать часть яблок прямо в творог, а немного оставлять кусочками. Тогда внутри получается очень сочно, но сама запеканка после остывания хорошо держит форму. Муку обычно вообще не добавляю — главное, чтобы творог не был слишком мокрым».
Что понадобится
На форму диаметром около 20–22 см можно взять:
- творог — 500 г;
- яблоки — 2–3 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 2–3 ст. ложки;
- сметану — 2 ст. ложки;
- корицу — по вкусу;
- ваниль — по желанию;
- сливочное масло — для формы.
Сахара может понадобиться меньше, если яблоки сладкие. Его количество удобнее регулировать под конкретные фрукты.
Разные варианты творожных запеканок с фруктами представлены на российском кулинарном портале Food.ru. Яблоки хорошо сочетаются с творожной основой и позволяют менять привычный рецепт без сложных ингредиентов.
Одно яблоко натираю прямо в творог
Творог разминают вилкой или протирают через сито, если хочется получить более однородную текстуру. Затем добавляют яйца, сахар и сметану.
Одно яблоко можно натереть на крупной терке и вмешать непосредственно в массу. Остальные нарезать небольшими кубиками.
Так часть фруктов практически растворяется внутри запеканки и дает ей дополнительную сочность, а отдельные кусочки сохраняют выраженный яблочный вкус.
Если после натирания яблоко выделило очень много сока, лишнюю жидкость лучше слить.
Мука здесь действительно необязательна
В классические творожные запеканки часто добавляют манку или муку. Они впитывают часть влаги и помогают получить более плотную структуру.
Но если используется достаточно сухой творог, а количество яблок умеренное, можно обойтись без них.
При этом ожидать текстуру мучного пирога не стоит. Запеканка без муки получается более нежной и творожной, особенно пока остается горячей.
На «Едим Дома» также представлены рецепты творожных запеканок без муки, где структуру формируют прежде всего творог и яйца.
С яблоками нельзя переборщить
Возникает соблазн положить побольше фруктов, особенно когда дома лежит целая корзина урожая. Но слишком большое количество яблок выделит много сока.
На 500 г творога двух-трех средних плодов обычно достаточно.
Если яблоки очень сочные, лучше часть нарезать кубиками, а не натирать все сразу. Так проще контролировать количество жидкости.
Форму ставлю только в разогретую духовку
Форму смазывают небольшим количеством сливочного масла, перекладывают творожно-яблочную массу и разравнивают поверхность.
Сверху можно выложить несколько тонких яблочных долек и слегка присыпать их корицей.
Запеканку отправляют в заранее разогретую до 170–180 градусов духовку примерно на 40–50 минут. Точное время будет зависеть от высоты слоя и особенностей духовки.
Если поверхность начала быстро темнеть, а середина еще слишком подвижная, форму можно неплотно прикрыть фольгой.
Горячую запеканку сразу не режу
Это особенно важно для варианта без муки. Только что приготовленная творожная масса остается очень нежной и может показаться недостаточно плотной.
После духовки запеканке лучше дать постоять около 20–30 минут. По мере охлаждения структура станет стабильнее, и порционные кусочки будут держать форму значительно лучше.
Если нужны максимально ровные ломтики, блюдо можно полностью остудить.
Яблоки можно менять вместе со специями
Классический вариант — яблоки и корица. Но этим сочетанием рецепт не ограничивается.
К творогу можно добавить немного ванили, лимонной цедры или небольшую горсть изюма. Орехи тоже подойдут, но их лучше предварительно измельчить.
А вот одновременно класть много яблок, сметаны и других влажных добавок не стоит — запеканке будет сложнее стабилизироваться без муки или манки.
Получается и завтрак, и способ использовать урожай
В сезон яблок рецепт удобен прежде всего своей простотой. Не требуется замешивать тесто или раскатывать коржи.
Творог смешивают с яйцами, добавляют натертые и нарезанные яблоки, перекладывают массу в форму и отправляют в духовку. Если творог достаточно плотный, муку можно не использовать вовсе.
После приготовления остается самое сложное — не разрезать запеканку немедленно. Через 20–30 минут она станет плотнее, а яблоки сохранят внутри ту самую сочность, ради которой дополнительный крем уже не понадобится.
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