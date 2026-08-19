Новости Татарстана

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
На развитие промпарков «Арский» и «Турбина» нап...

ИИ

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В Татарстане на строительство и обновление инфраструктуры промышленных парков «Арский» и «Турбина» предусмотрели 304 млн рублей. Конкурсы уже опубликованы на портале госзакупок, завершить работы планируется до 1 декабря 2027 года.

В промышленном парке «Арский» речь идет о втором этапе строительства. В проект включены строительно-монтажные работы, формирование необходимой инфраструктуры и другие расходы, связанные с реализацией объекта.

В Зеленодольском районе работы проведут на территории промышленного парка «Турбина». Там планируют заняться строительством инженерной инфраструктуры. Еще один отдельный конкурс связан с Казанью: к административно-лабораторному зданию инспекции на улице Хади Такташа, 94 хотят проложить кабельную линию напряжением 0,4 киловольта.

Промпарк «Арский» строится с 2019 года. Общая площадь его объектов составляет около 210 тыс. квадратных метров. На площадке работают предприятия, представляющие 12 отраслей промышленности. Основным направлением остается переработка сельскохозяйственной продукции.

Парк «Турбина» должен появиться позже. Решение о его создании совет депутатов принял в июне 2025 года. Площадь площадки составит 16 гектаров. Заявленный объем инвестиций — 959 млн рублей, при этом 70% средств должны обеспечить резиденты. Проект рассчитан на 2025–2030 годы и предусматривает создание 276 рабочих мест.

Также в конце июля сообщалось о планах по созданию еще одного промышленного парка — «Лидер» — в Тюлячинском районе. На его территории смогут разместиться предприятия тяжелой, автомобильной, легкой, фармацевтической, пищевой, нефтехимической, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также складские объекты.

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