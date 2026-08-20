Ледник-скороход: почему Бёрд в Антарктиде идет со скоростью 800 м в год

Ледник Бёрд в Восточной Антарктиде каждый год смещается примерно на 800 метров и остается одним из быстрых ледяных потоков планеты. В его центральной части скорость движения достигает около двух метров в сутки, пишет Царьград со ссылкой на Science XXI.

Ледник назван в честь американского полярного исследователя Ричарда Бёрда. Его длина превышает 180 километров, а ширина составляет около 24 километров.

Высокая скорость движения связана, в том числе, с рельефом под ледяной толщей. Бёрд проходит через сравнительно узкий коридор в Трансантарктических горах. В этот проход поступает лед с территории площадью около 1,07 млн квадратных километров. Сосредоточение таких объемов в ограниченном пространстве ускоряет ледяной поток.

Еще один важный фактор — вода у основания ледника. Под ним находится глубокая впадина, отдельные участки которой уходят более чем на 2000 метров ниже уровня моря. Талая вода снижает трение между льдом и скальной породой, поэтому ледяная масса может двигаться быстрее.

Влияние подледной воды удалось проследить в 2005–2007 годах. Тогда спутниковые наблюдения показали, что два подледниковых озера в верхней части бассейна Бёрда внезапно опустошились. После этого скорость ледника выросла примерно на 10% и оставалась повышенной около 14 месяцев.

Этот случай показал, что подледниковая вода может напрямую влиять на движение крупных выводных ледников. За год Бёрд переносит к шельфовому леднику Росса примерно 20 гигатонн льда.

Сейчас значительная часть этих потерь компенсируется снегопадами во внутренних районах Антарктиды. Благодаря этому система пока остается близкой к равновесию.

В устойчивости Бёрда важную роль играет шельфовый ледник Росса. Он ограничивает движение выводных ледников, а сам Бёрд в некоторых исследованиях рассматривается как своеобразная опора, помогающая удерживать шельфовый ледник на месте.

Если шельфовый ледник Росса значительно истончится или исчезнет, давление на Бёрд может ослабнуть. Это способно привести к ускорению оттока льда из внутренних районов континента.

Наблюдения за ледником ведутся с 1990-х годов. Для этого используют спутники, системы спутниковой навигации и радиолокационные методы. Особое внимание ученые уделяют состоянию шельфового ледника Росса и океанской воды под ним, поскольку изменения в этой зоне могут повлиять на дальнейшее состояние одного из крупнейших ледников Антарктиды.

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