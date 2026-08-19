Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси
Украинские беспилотники наносят удары по гражданскому транспорту на пункте пропуска «Красный Камень» в Брянской области, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, дроны запускают из района села Халявина в Черниговской области. За последнюю неделю на территории терминала зафиксировали как минимум три удара. Под атаки попали грузовые машины, перевозившие иранские финики и арбузы в Беларусь.
В одном случае беспилотник ударил по фуре, когда она находилась в движении. Водитель смог доехать до Гомельской области и уже там оставил поврежденный прицеп. Также рядом с пунктом пропуска были атакованы два гражданских автобуса.
Источник утверждает, что атаки выполняются сериями. Сначала в районе границы замечают разведывательный дрон, предположительно «Лелека». После этого с интервалом в 10–15 минут по территории начинают бить группы беспилотников «Дартс». По информации канала, такая схема затрудняет работу пожарных расчетов и мешает быстро тушить возгорания.
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