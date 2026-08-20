Клип в TikTok помог учёным открыть новый род подземных рыб

Случайный ролик в TikTok помог ученым обнаружить новый род и вид рыб, обитающих глубоко под землей. Крошечное почти бесцветное существо вышло из скважины вместе с водой в районе границы Индии и Непала, а исследование опубликовано в журнале ZooKeys.

Видео появилось в 2024 году и привлекло внимание ихтиологов необычным видом рыбы. До этого полностью подземных рыб из аллювиальных водоносных горизонтов бассейна Ганга ученые не описывали.

Чтобы получить образцы, исследователям пришлось вручную прокачивать через деревенские скважины большие объемы воды. Первая особь появилась примерно после двух тысяч литров, но была повреждена. Еще через 500 литров воды ученым удалось добыть целый экземпляр, пригодный для подробного изучения.

Анализ показал, что перед специалистами не просто неизвестный вид, а представитель ранее не описанного рода. Рыбу назвали Gangaichthys indonepalicus. Она относится к земляным угрям и достигает примерно четырех сантиметров в длину.

Жизнь в полной темноте отразилась на внешнем виде животного. У рыбы почти нет окраски, тело выглядит полупрозрачным, а уменьшенные глаза скрыты под кожей. Такие признаки считаются приспособлением к постоянному существованию в подземных водах.

Ученые установили, что Gangaichthys indonepalicus является первой известной полностью подземной рыбой из бассейна Ганга и Индо-Гангской равнины. Так любительское видео в социальной сети привело к описанию новой ветви рыб.

Исследование выполнила международная группа специалистов. В работе участвовали ученые из Thackeray Wildlife Foundation, Университета Шиваджи, Шанхайского центра синхротронного излучения Китайской академии наук и Зоологической службы Индии.

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