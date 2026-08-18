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Российские операторы стали открывать зарубежные сервисы без VPN

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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МТС и «Билайн» начали предлагать абонентам доступ к отдельным зарубежным платформам без установки сторонних средств обхода и ручной настройки смартфона. Маршрутизацию берет на себя сам оператор, сообщает Anti-Malware.ru.

Пользователю достаточно выбрать нужный сервис и перейти к нему через приложение или подключенную подписку.

МТС запустил решение «Глобальный доступ». В него вошли Spotify, Netflix, Ticketmaster и Strava.

Перейти на эти площадки можно из личного кабинета. Оплата подписки доступна с мобильного счета через встроенные финансовые инструменты.

В дальнейшем МТС планирует расширять список доступных ресурсов. При этом возможность подключения зависит от тарифа и условий оператора.

Похожую функцию «Билайн» добавил в июне в конструктор подписки. Клиенты могут самостоятельно выбирать объем мобильного интернета и дополнительные возможности.

Среди таких функций есть доступ к некоторым зарубежным сервисам без сторонних приложений для обхода ограничений.

От полноценной виртуальной частной сети такая схема заметно отличается. Виртуальная частная сеть создает зашифрованный канал между устройством и удаленным сервером, часто меняя видимый сетевой адрес.

Решение оператора работает на уровне сети. Оно перенаправляет запросы к заранее выбранным ресурсам через собственную инфраструктуру компании.

По словам экспертов, такой механизм похож на прозрачный посреднический сервер. Абоненту не нужно ничего устанавливать, однако анонимности такая схема не дает.

Оператор продолжает видеть соединение и контролирует маршрутизацию. Поэтому речь идет не об универсальном инструменте, а о заранее составленном списке доступных площадок.

Главная задача операторов — поддерживать стабильную работу таких маршрутов при изменении сетевых ограничений и не создавать чрезмерную нагрузку на инфраструктуру.

Для этого компаниям необходимо постоянно отслеживать доступность сервисов и корректировать схемы передачи данных.

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