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В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Госавтоинспекция напомнила водителям, что управлять автомобилем после приема некоторых лекарственных препаратов запрещено. Речь идет о медикаментах, которые могут ухудшать реакцию, внимание и координацию, передает ТАСС.

В ведомстве сослались на пункт 2.7 Правил дорожного движения. Он запрещает садиться за руль не только в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и под воздействием лекарств, влияющих на психомоторные функции.

Также водителю нельзя управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии, если это создает угрозу безопасности дорожного движения.

К препаратам, после приема которых вождение может быть опасным, относятся антидепрессанты, антигистаминные средства, снотворные и седативные лекарства.

В этот список также входят транквилизаторы, сильнодействующие обезболивающие, некоторые противосудорожные препараты, а также отдельные средства от кашля и простуды с седативным эффектом.

Такие лекарства могут вызывать сонливость, снижать концентрацию внимания, нарушать координацию и замедлять реакцию. В отдельных случаях они также способны влиять на остроту зрения.

В Госавтоинспекции рекомендуют перед приемом любого препарата внимательно изучать инструкцию.

Особое внимание водителям советуют обращать на предупреждения о необходимости воздержаться от управления транспортом во время лечения.

Также важны указания о возможной сонливости, снижении скорости психомоторных реакций и нежелательности работы, требующей повышенной концентрации.

Если такие предупреждения есть в инструкции, это следует воспринимать как сигнал о том, что садиться за руль может быть опасно.

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