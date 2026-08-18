В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении
Госавтоинспекция напомнила водителям, что управлять автомобилем после приема некоторых лекарственных препаратов запрещено. Речь идет о медикаментах, которые могут ухудшать реакцию, внимание и координацию, передает ТАСС.
В ведомстве сослались на пункт 2.7 Правил дорожного движения. Он запрещает садиться за руль не только в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и под воздействием лекарств, влияющих на психомоторные функции.
Также водителю нельзя управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии, если это создает угрозу безопасности дорожного движения.
К препаратам, после приема которых вождение может быть опасным, относятся антидепрессанты, антигистаминные средства, снотворные и седативные лекарства.
В этот список также входят транквилизаторы, сильнодействующие обезболивающие, некоторые противосудорожные препараты, а также отдельные средства от кашля и простуды с седативным эффектом.
Такие лекарства могут вызывать сонливость, снижать концентрацию внимания, нарушать координацию и замедлять реакцию. В отдельных случаях они также способны влиять на остроту зрения.
В Госавтоинспекции рекомендуют перед приемом любого препарата внимательно изучать инструкцию.
Особое внимание водителям советуют обращать на предупреждения о необходимости воздержаться от управления транспортом во время лечения.
Также важны указания о возможной сонливости, снижении скорости психомоторных реакций и нежелательности работы, требующей повышенной концентрации.
Если такие предупреждения есть в инструкции, это следует воспринимать как сигнал о том, что садиться за руль может быть опасно.
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