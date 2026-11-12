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Юношеская сборная РФ обыграла Египет в товарищеском матче

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российская юношеская сборная по футболу, составленная из игроков младше 17 лет, одержала победу над командой Египта в товарищеской встрече. Матч состоялся 11 ноября в Каире и закончился со счетом 1:0 в пользу российских футболистов. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Решающим моментом противостояния стал гол Леонида Салихова. Российский футболист сумел поразить ворота египетской команды на 18-й минуте встречи. Этот мяч оказался единственным за всю игру и принес подопечным Владимира Волчека победу.

Соперники встретились на поле Центра подготовки национальных сборных Египта. Несмотря на товарищеский характер противостояния, обе команды провели полноценный международный матч в рамках подготовки к дальнейшим соревнованиям.

Победа со счетом 1:0 стала первым результатом российской команды в серии из двух запланированных встреч с египетскими сверстниками. Повторный поединок между национальными сборными состоится 13 ноября. Местом его проведения также станет Каир.

Российские футболисты прибыли в Египет для участия в заключительном учебно-тренировочном сборе 2026 года. В распоряжении тренерского штаба находятся 22 игрока, вызванных для подготовки и проведения международных товарищеских матчей.

Для команды Владимира Волчека нынешний сбор стал третьим в текущем году. Ранее, в феврале, российские юноши участвовали в Кубке развития, который проходил в Минске. По итогам того турнира сборная России заняла второе место.

Таким образом, российские футболисты начали ноябрьскую серию товарищеских матчей в Египте с победы. Следующая встреча позволит командам вновь проверить свои силы перед завершением международной программы этого года.

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