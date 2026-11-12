Национальные СМИ Татарстана: 618 изданий и новые вызовы

На пленарной сессии XI Форума национальных СМИ в Казани руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев заявил, что национальные СМИ играют ключевую роль в сохранении единства народов России, выступая хранителями родного языка и культуры. По его словам, их работа имеет общегосударственное значение, а цель журналистики остается неизменной — искать и анализировать новости, помогать аудитории разбираться в сложных вопросах и разоблачать фейки.

Зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов привел цифры: в республике зарегистрировано 618 СМИ, из них 298 печатных изданий, 53 телеканала, 60 радиоканалов, 201 электронное издание и шесть информагентств. Он подчеркнул, что развитие СМИ на национальных языках — приоритетная задача, и власти продолжают поддерживать их, в том числе через подписку.

Отдельное внимание на форуме уделили информационным атакам. Начальник управления по связям с общественностью АНО «Диалог Регионы» Ольга Медникова сообщила, что количество негативных инфоповодов по межнациональной тематике выросло с 202 в 2022 году до 3,9 тыс. в 2025-м. Для борьбы с дипфейками разработана система «Зефир», которая анализирует видео и жестикуляцию. С начала 2026 года уже зафиксировано 32 дипфейка, и система пока не распознает все языки, что остается точкой роста.

Также на форуме отметили, что ВГТРК вещает на 57 национальных языках, а в 2025 году Минцифры РФ выделило 30 млн рублей на 19 проектов национальных СМИ и поддержало 141 печатное издание на 54 млн рублей.