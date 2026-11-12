Новости Татарстана

Национальные СМИ Татарстана: 618 изданий и новые вызовы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

На пленарной сессии XI Форума национальных СМИ в Казани руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев заявил, что национальные СМИ играют ключевую роль в сохранении единства народов России, выступая хранителями родного языка и культуры. По его словам, их работа имеет общегосударственное значение, а цель журналистики остается неизменной — искать и анализировать новости, помогать аудитории разбираться в сложных вопросах и разоблачать фейки.

Зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов привел цифры: в республике зарегистрировано 618 СМИ, из них 298 печатных изданий, 53 телеканала, 60 радиоканалов, 201 электронное издание и шесть информагентств. Он подчеркнул, что развитие СМИ на национальных языках — приоритетная задача, и власти продолжают поддерживать их, в том числе через подписку.

Отдельное внимание на форуме уделили информационным атакам. Начальник управления по связям с общественностью АНО «Диалог Регионы» Ольга Медникова сообщила, что количество негативных инфоповодов по межнациональной тематике выросло с 202 в 2022 году до 3,9 тыс. в 2025-м. Для борьбы с дипфейками разработана система «Зефир», которая анализирует видео и жестикуляцию. С начала 2026 года уже зафиксировано 32 дипфейка, и система пока не распознает все языки, что остается точкой роста.

Также на форуме отметили, что ВГТРК вещает на 57 национальных языках, а в 2025 году Минцифры РФ выделило 30 млн рублей на 19 проектов национальных СМИ и поддержало 141 печатное издание на 54 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Священник назвал грехи, грозящие человеку утратой Божьего прощения

Гид по Казани

20 часов назад

От консультации до представительства в суде: юристы Казани

как избавиться от грибка в подвале деревянного дома

Не у нас

день назад

Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля

Интересное в Казани

2 дня назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

ремонт гидравлического домкрата в Ростове-на-Дону

Не у нас

день назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Не у нас

21 час назад

Иванов: что бывает, если верующий обошел службу, но подал записку

Кулинария

день назад

Смешиваю кукурузную муку с сыром и жарю: грузинские чвиштари хрустят, а внутри тянется начинка

Кулинария

22 часа назад

Греки запекают крупную фасоль в томатном соусе: получается сытный ужин без грамма мяса

Кулинария

день назад

Венгры жарят эти лепёшки с чесноком: лангош получается пышным, румяным и сытным
Новости Казани
16 часов назад

В день матча «Рубин» — «Зенит» в Казани запретят продажу алкоголя

В Казани 21 ноября ограничат продажу алкоголя в...

Кулинария

час назад

Огурцы нарезаю тонкими лентами и прячу внутрь начинку: закуска на Новый год, которая выглядит на миллион

Интересное в Казани

22 часа назад

«Нам нужно до обеда»: рассказываем, что стоит за спешкой на поминках в Казани и как её избежать

Интересно

2 часа назад

Одежда: как собрать гардероб, который работает

Интересно

4 часа назад

Смартфоны: как выбрать модель под свои задачи и не переплатить
В креативном кластере «Адонис» пройдет вязаный ...
Польза
17 часов назад

В креативном кластере «Адонис» пройдет вязаный маркет Open Space Market

Кулинария

4 часа назад

Курица с апельсинами получается как в дорогом ресторане: весь секрет в простом маринаде из трех ингредиентов - рецепт

Новости Казани

4 часа назад

В Казани обсудят новую геополитику с историком Нарочницкой

Новости Казани

6 часов назад

Журналист Любовь Агеева отметила 80-летие презентацией книги и наградой Госсовета РТ
Конфеты со вкусом том яма и мармеладные гайки: ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Конфеты со вкусом том яма и мармеладные гайки: 10 сладостей, которые удивят даже бывалых в Казани