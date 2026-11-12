Бразилия в октябре вдвое нарастила импорт рыбы из РФ

Бразилия в октябре 2026 года значительно увеличила объем закупок рыбной продукции российского производства, установив новый рекорд по стоимости месячного импорта. За отчетный период бразильские компании приобрели рыбу из России почти на 1,8 миллиона долларов, что более чем вдвое превышает сентябрьский показатель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические сведения бразильских государственных ведомств.

ФедералПресс

Согласно опубликованным данным, в сравнении с предыдущим месяцем расходы Бразилии на приобретение российской рыбы увеличились в 2,1 раза. При этом еще более существенный рост зафиксирован относительно октября 2025 года, когда стоимость закупок составляла всего 120,8 тысячи долларов.

Таким образом, за двенадцать месяцев денежный объем поставок вырос приблизительно в 15 раз. Октябрьский результат позволил превзойти предыдущий рекорд, установленный в сентябре текущего года.

Основную часть российского рыбного экспорта в Бразилию составила сушеная треска. На закупку этой продукции местные предприятия потратили около 1,3 миллиона долларов. Именно данная категория обеспечила наибольшую долю стоимости поставок в октябре.

Помимо сушеной рыбы, бразильские импортеры приобретали замороженную треску. Стоимость поставленных партий достигла 227,7 тысячи долларов.

Еще одной категорией закупаемых товаров стало замороженное рыбное филе. В эту группу вошла продукция из трески, сайды и других видов рыбы. Общая сумма соответствующих поставок составила 219,6 тысячи долларов.

Заметное увеличение закупок наблюдается не только по итогам отдельного месяца, но и за весь период с начала года. С января по октябрь 2026 года Бразилия импортировала российскую рыбу на 5,3 миллиона долларов.

Для сравнения, за аналогичные десять месяцев 2025 года стоимость поставок составляла лишь 354,3 тысячи долларов. Следовательно, в денежном выражении импорт за год вырос почти в 15 раз.

Представленная статистика свидетельствует о существенном увеличении стоимости российских рыбных поставок на бразильский рынок. При этом основным товаром, обеспечившим октябрьский рекорд, стала сушеная треска.

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