Сбросить 30, 40 или даже 100 килограммов и наконец увидеть заветную цифру на весах. Кажется, самое сложное позади. Но иногда похудение приносит новую проблему: лишний вес ушел, а растянутая кожа осталась. Внешний результат может совсем не соответствовать ожиданиям, а вернуть прежние контуры тела уже не помогают ни спорт, ни правильное питание.

Проблема распространена гораздо шире, чем кажется. Согласно научному обзору, опубликованному в журнале Obesity Surgery, более 70% пациентов после бариатрических операций сталкиваются с избытками кожи. Причем складки портят внешний вид, воспаляются и мешают повседневной жизни.

Чтобы обрести желаемую фигуру, некоторым пациентам приходится пройти несколько этапов лечения. Почему одного пластического хирурга бывает недостаточно и с чего начинается путь к новому силуэту? Редакция ProKazan побывала в Клинике Дружковых и поговорила с пластическим хирургом, директором клиники, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры пластической хирургии Максимом Олеговичем Дружковым.

Похудеть на 30% и больше: почему путь к новой фигуре начинается не с операции?

— После значительного снижения веса, особенно на 30% от первоначальной массы тела и больше, часто остаются большие избытки кожи. Они могут появляться на животе, спине, руках, бедрах и ягодицах. Человек избавился от десятков килограммов, но желаемого отражения в зеркале так и не увидел.

Однако прежде чем говорить о пластике, важно пройти самый сложный этап: само похудение. И здесь я бы хотел обратить внимание на психологическую сторону проблемы. Люди с ожирением нередко испытывают чувство вины из-за еды, сталкиваются с неудачными попытками похудеть и постепенно теряют веру в результат.

При этом причины набора веса гораздо сложнее, чем принято думать. У людей различаются обмен веществ, аппетит, реакция на пищу. Влияют и психологические факторы. Поэтому обвинять человека в отсутствии силы воли неправильно.

Бывает, пациент приходит и говорит: «Сделайте мне липосакцию, уберите живот, и я похудею». Но так это не работает. Даже если мы удалим несколько килограммов жировой ткани, при большом избыточном весе человек может почти не заметить разницы. Поэтому таким пациентам мы советуем сначала похудеть, а уже потом обращаться за пластикой, чтобы убрать оставшуюся кожу и скорректировать фигуру.

Эндокринолог вместо операционной: как начинается большое похудение?

Гимадиева Ольга Борисовна, врач эндокринолог высшей категории

— Сегодня у пациентов с ожирением есть несколько медицинских вариантов снижения веса. Помимо изменения питания и образа жизни, это лечение под наблюдением эндокринолога с применением современных препаратов, а при определенных показаниях и бариатрическая хирургия.

В Клинике Дружковых работает эндокринолог, который занимается такими пациентами и применяет современные препараты для лечения ожирения. Некоторые из них воздействуют на механизмы регуляции аппетита и насыщения, помогая человеку уменьшить потребление пищи и постепенно снижать массу тела.

Мы уделяем большое внимание именно этому этапу. Пациенту необходимо подобрать подходящую тактику, учитывать сопутствующие заболевания и отслеживать результат. Особенно если человек уже неоднократно худел, а затем снова набирал вес.

Есть и хирургический способ лечения ожирения, например операции по уменьшению объема желудка. Но такие вмешательства имеют собственные показания, ограничения и риски. Поэтому способ снижения веса должен подбираться индивидуально.

В нашей практике становится больше пациентов, которым удалось значительно похудеть с помощью медикаментозного лечения. Они довольны изменениями на весах, но сталкиваются с другой проблемой: остаются большие складки кожи и участки жировой ткани, которые сложно скорректировать самостоятельно. Именно на этом этапе начинается работа пластического хирурга.

Бодилифтинг: как за несколько операций создать новый силуэт?

— После потери десятков килограммов бывает недостаточно просто удалить лишнюю кожу. Нам нужно восстановить пропорции тела и сформировать естественные контуры.

Например, при подтяжке груди мы убираем избытки кожи и создаем новую форму. Во время абдоминопластики можем одновременно устранить диастаз прямых мышц живота, если он есть, и сделать контур живота более выраженным. При подтяжке рук стараемся расположить рубцы так, чтобы они меньше бросались в глаза.

Для комплексной коррекции нескольких зон применяют бодилифтинг. Существуют разные варианты таких вмешательств, в том числе верхний, нижний и вертикальный. Выбор зависит от того, где расположены избытки тканей и каких изменений необходимо добиться.

Иногда нужный результат можно получить за одну операцию, но чаще масштабную коррекцию приходится разделять на два или три этапа. Объединять все вмешательства сразу было бы слишком большой нагрузкой для организма.

В Клинике Дружковых сложные комбинированные операции могут выполнять несколько хирургов одновременно. Это позволяет сократить общее время вмешательства. При планировании таких операций мы ориентируемся примерно на шесть часов, а если необходимый объем работы превышает установленный предел, разделяем коррекцию на этапы.

Почему результат зависит не только от хирурга: от реанимации до последней перевязки

— При масштабной подтяжке тела особенно важны условия, в которых проходит операция. Поэтому пациента готовит целая команда специалистов. В зависимости от состояния здоровья подключаются терапевты, эндокринологи и другие врачи. Если обследование показывает серьезные нарушения, операцию откладываем.

После вмешательства пациент находится под наблюдением анестезиолога-реаниматолога и медицинского персонала. В клинике есть собственная круглосуточная лаборатория, которая позволяет оперативно контролировать необходимые показатели. Затем пациента переводят в стационар, где продолжаются лечение, перевязки и наблюдение.

После выписки работа не заканчивается. В первые одну или две недели пациент приезжает на осмотры, а на последующих этапах к восстановлению при необходимости подключаются косметологи. Они помогают работать с состоянием кожи, рубцами и отеками.

Хорошо показывает важность подготовки история одной нашей пациентки. Молодая женщина после рождения двойни значительно похудела и обратилась за пластической коррекцией. Но результаты анализов оказались настолько неудовлетворительными, что терапевты не допустили ее к операции.

Полгода она восстанавливала здоровье, корректировала показатели, принимала назначенные препараты и налаживала питание. Только после этого мы смогли вернуться к вопросу хирургического вмешательства.

Впоследствии пациентка стала участницей нашего ежегодного мастер-класса для врачей, во время которого ей провели операцию. Когда она увидела результат, то расплакалась и сказала, что теперь никто не назовет ее некрасивой.

Для меня такие истории особенно показательны. Человек проходит долгий путь, начиная с лечения ожирения и заканчивая коррекцией фигуры. И наша задача на каждом этапе учитывать его здоровье, возможности хирургии и ожидания от результата.

Большое похудение часто становится только первым этапом преображения. Если после снижения веса остались избытки кожи, в Клинике Дружковых помогут оценить состояние здоровья, подобрать подходящий вариант коррекции и составить индивидуальный план лечения.

Узнать, какие варианты подтяжки подходят именно вам, и составить индивидуальный план коррекции можно на консультации в Клинике Дружковых. Записаться на консультацию можно по телефону: +7 843 500-50-71 Почта: pochta@doctordr.ru Официальный сайт

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