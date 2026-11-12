Новости Татарстана

Кабмин Татарстана утвердил новую программу борьбы с бедностью

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Правительство Татарстана обновило республиканскую программу по снижению бедности. Новая редакция документа уже утверждена кабмином и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, сообщили в пресс-службе правительства.

К 2030 году доля жителей с доходами ниже прожиточного минимума должна сократиться до 3,1 процента. По предварительным данным, в 2025 году этот показатель составлял 3,3 процента. Программа рассчитана на период с 2023 по 2030 год, за это время уровень бедности планируется снизить вдвое по сравнению с 2017-м, когда он достигал 7,3 процента.

Доходы татарстанцев уже растут: в 2025-м среднедушевой доход составил 74 504 рубля в месяц, что почти на 20 процентов выше уровня предыдущего года. Средняя зарплата в республике достигла 91 494,9 рубля. Власти намерены ежегодно повышать минимальную зарплату — с 2026 года она установлена на уровне 28 160 рублей. Также предусмотрены поддержка малого бизнеса и развитие социальных контрактов: в 2025-м ими воспользовались почти 11 тысяч человек, и более 60 процентов из них смогли преодолеть черту бедности.

Для сравнения: в 2024 году уровень бедности в Татарстане составлял 3,7 процента, а в 2023-м — 4,6 процента.

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