Эксперт Слипенчук сообщил, чем грозит сокращение мест обитания летучих мышей

Массовое уничтожение лесов может способствовать распространению опасных вирусов среди людей и увеличивать вероятность возникновения новых эпидемий. Причиной становится сокращение естественной среды обитания диких животных, в том числе летучих мышей, которые являются носителями различных коронавирусов. Об этом рассказал заведующий кафедрой рационального природопользования географического факультета МГУ Михаил Слипенчук, сообщает ТАСС.

По словам ученого, вмешательство человека в природные экосистемы создает дополнительные условия для передачи инфекционных возбудителей от животных к людям. Вырубка лесных массивов вынуждает представителей дикой фауны покидать привычные территории, что может увеличивать вероятность их контактов с населением.

Слипенчук обратил внимание на существующую связь между коронавирусами и вирусами, встречающимися у летучих мышей. Он подчеркнул, что разрушение природных мест обитания животных повышает риск межвидовой передачи инфекций.

Сохранение лесов и естественных экосистем ученый назвал одной из мер, способных снизить вероятность возникновения будущих эпидемий. По его мнению, защита окружающей среды имеет непосредственное значение для обеспечения безопасности здоровья населения.

Кроме того, представитель Московского государственного университета прокомментировал особенности нового варианта коронавирусной инфекции. Как отметил специалист, несмотря на высокую скорость распространения возбудителя, вероятность госпитализации заболевших, согласно имеющимся наблюдениям, пока остается ниже, чем при заражении некоторыми предыдущими вариантами вируса.

При этом ученый предупредил, что распознать заболевание исключительно по внешним проявлениям практически невозможно. Новый вариант коронавируса не имеет характерного симптома, который позволял бы уверенно отличить его от гриппа или других острых респираторных вирусных инфекций.

Среди наиболее распространенных признаков заболевания Слипенчук перечислил насморк, болезненные ощущения в горле, кашель, общую слабость и возможное повышение температуры тела. Подобные проявления встречаются и при других респираторных инфекциях, поэтому самостоятельно установить точную причину недомогания затруднительно.

Для подтверждения коронавирусной инфекции специалист рекомендовал проводить исследование методом полимеразной цепной реакции. По его словам, такая диагностика позволяет обнаруживать новый вариант возбудителя, как и ранее известные разновидности коронавируса.

Слипенчук также отметил, что тяжесть заболевания зависит не только от особенностей самого вируса, но и от состояния иммунной системы человека. Поэтому одинаковые инфекции могут вызывать разные проявления у пациентов.

Особое внимание своевременной диагностике следует уделять пожилым гражданам и людям, страдающим хроническими заболеваниями. Для этих категорий пациентов установление причины симптомов имеет большое значение, поскольку результаты обследования помогают врачам выбрать подходящую тактику лечения.

Таким образом, ученый обратил внимание сразу на два направления профилактики инфекционных угроз: сохранение природных экосистем для уменьшения риска появления новых заболеваний и своевременное выявление коронавирусной инфекции у людей с признаками респираторного заболевания.

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