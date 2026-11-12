Кубок мира по биатлону пройдет в Финляндии без спортсменов из РФ

Российские и белорусские биатлонисты пропустят открытие сезона Кубка мира 2026/2027, который начнется 26 ноября в финском Контиолахти. Международный союз биатлонистов сохраняет действующие ограничения и не планирует разрешать спортсменам из двух стран выступать даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Советский спорт».

Директор по коммуникациям международной организации Кристиан Винклер подтвердил, что руководство союза не намерено пересматривать действующий запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

По словам представителя организации, вопрос возможного возвращения биатлонистов обсуждался в преддверии сентябрьского конгресса, однако в окончательную повестку заседания не вошел. В результате делегаты даже не проводили голосование о восстановлении допуска представителей России и Белоруссии.

Винклер подчеркнул, что позиция международного биатлонного сообщества остается прежней. Национальные федерации и руководство союза продолжают поддерживать ограничения, введенные в отношении двух стран.

Отдельно представитель Международного союза биатлонистов исключил возможность участия россиян под нейтральным флагом. Он пояснил, что действующий регламент организации не предусматривает подобного формата выступлений.

Таким образом, российские спортсмены не смогут выйти на старт первого этапа Кубка мира независимо от использования национальной символики. Аналогичные ограничения сохраняются и для представителей Белоруссии.

Отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных турниров действует с 2022 года. Несмотря на неоднократные попытки добиться возвращения на соревнования, действующие правила допуска пока не изменились.

Российская сторона продолжает оспаривать введенные ограничения в судебном порядке. В декабре 2025 года Союз биатлонистов России совместно с Паралимпийским комитетом России и группой спортсменов обратился в Спортивный арбитражный суд.

Закрытое рассмотрение дела состоялось 13 мая 2026 года в швейцарской Лозанне. Слушания продолжались приблизительно четыре часа, в течение которых стороны представили свои доводы относительно законности действующих ограничений.

Первоначально решение арбитража ожидалось еще до сентябрьского конгресса Международного союза биатлонистов. Однако разбирательство затянулось, и окончательный вердикт до настоящего времени не опубликован.

В Международном союзе биатлонистов дали понять, что добровольно менять условия участия российских спортсменов пока не собираются. В связи с этим дальнейшие перспективы возвращения отечественных биатлонистов на международную арену остаются связанными с результатами судебного разбирательства.

Тем временем новый сезон Кубка мира стартует 26 ноября в Контиолахти. Первый этап продлится до 29 ноября. В программу соревнований включены индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и спринтерские дистанции.

Российские и белорусские спортсмены в этих стартах участвовать не будут.

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