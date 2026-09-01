Surrey Live: Британец снял вопрос симптомов рака крови
Издание Surrey Live рассказало историю 64-летнего жителя Великобритании Джерарда Уотсона, у которого позже выявили острый миелоидный лейкоз. Мужчина описал симптомы, появившиеся у него до официальной постановки диагноза, сообщает Surrey Live.
В конце 2023 года Уотсон заметил, что стал быстро уставать и страдать от одышки. Раньше он часто занимался спортом, но затем привычные нагрузки начали даваться ему с трудом.
Кроме того, мужчина постоянно хотел спать днем. При этом первые анализы крови не показали отклонений, которые могли бы сразу указать на серьезное заболевание.
Позднее состояние Уотсона ухудшилось. У него пропал аппетит, началось снижение веса, появились ночная потливость и проблемы с желудком.
Также мужчина заметил крупные синяки на руках и ногах. По его словам, одна рука выглядела так, будто на ней был черный рукав.
Врачи обнаружили у пациента опухоль на икре и направили его в больницу. Там медики подтвердили агрессивную форму рака крови.
Уотсон прошел лечение химиотерапией, а затем перенес трансплантацию стволовых клеток. Сейчас болезнь отступила.
Однако последствия лечения и перенесенного инсульта продолжают сказываться на его состоянии. Мужчина частично потерял зрение и по-прежнему испытывает сильную слабость.
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