Учетная запись Microsoft поможет вернуть данные после поломки ПК

Если компьютер вышел из строя или был похищен, вернуть утерянные файлы поможет учетная запись Microsoft. Об этом пишет издание MakeUseOf, отмечая, что такой профиль также упрощает работу с Windows.

Журналисты объясняют, что при установке Windows требуется аккаунт Microsoft, что стало одной из главных претензий пользователей. В феврале 2024 года на это обращал внимание Илон Маск. После установки системы можно выбрать локальную запись, действующую только на одном ПК, или интернет-профиль, к которому привязаны и лицензия ОС, и список покупок.

В материале говорится: если данные удалены, а устройство сломано или украдено, восстановить операционную систему, лицензию, программы и файлы без аккаунта практически невозможно. С профилем Microsoft вернуть утерянную информацию вполне реально.

Ранее журналисты BGR заявляли, что для безопасной работы на Windows нужно включить Windows Hello и брандмауэр, а также использовать учетную запись Microsoft.