Технологии

Учетная запись Microsoft поможет вернуть данные после поломки ПК

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Если компьютер вышел из строя или был похищен, вернуть утерянные файлы поможет учетная запись Microsoft. Об этом пишет издание MakeUseOf, отмечая, что такой профиль также упрощает работу с Windows.

Журналисты объясняют, что при установке Windows требуется аккаунт Microsoft, что стало одной из главных претензий пользователей. В феврале 2024 года на это обращал внимание Илон Маск. После установки системы можно выбрать локальную запись, действующую только на одном ПК, или интернет-профиль, к которому привязаны и лицензия ОС, и список покупок.

В материале говорится: если данные удалены, а устройство сломано или украдено, восстановить операционную систему, лицензию, программы и файлы без аккаунта практически невозможно. С профилем Microsoft вернуть утерянную информацию вполне реально.

Ранее журналисты BGR заявляли, что для безопасной работы на Windows нужно включить Windows Hello и брандмауэр, а также использовать учетную запись Microsoft.

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