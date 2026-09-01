Новости Казани

В Казани будут судить двоих мужчин за продажу фальшивых договоров мигрантам

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани двое мужчин обвиняются в продаже мигра...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани двое местных жителей стали фигурантами уголовного дела из-за поддельных трудовых договоров. Мужчины изготавливали фиктивные документы и продавали их мигрантам, сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

Как уточнили в ведомстве, покупатели не имели реальной работы. Договоры требовались им лишь для видимости легального трудоустройства в России. Такая схема помогала иностранцам обходить миграционное законодательство. Этим злоумышленники содействовали незаконной миграции.

Оперативники пресекли противоправный бизнес. Возбуждено уголовное дело по факту подделки документов. В настоящее время фигурантам грозит судебное разбирательство. Другие обстоятельства в интересах следствия не разглашаются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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