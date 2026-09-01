В Казани будут судить двоих мужчин за продажу фальшивых договоров мигрантам

В Казани двое местных жителей стали фигурантами уголовного дела из-за поддельных трудовых договоров. Мужчины изготавливали фиктивные документы и продавали их мигрантам, сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

Как уточнили в ведомстве, покупатели не имели реальной работы. Договоры требовались им лишь для видимости легального трудоустройства в России. Такая схема помогала иностранцам обходить миграционное законодательство. Этим злоумышленники содействовали незаконной миграции.

Оперативники пресекли противоправный бизнес. Возбуждено уголовное дело по факту подделки документов. В настоящее время фигурантам грозит судебное разбирательство. Другие обстоятельства в интересах следствия не разглашаются.