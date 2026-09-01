Новости Татарстана

В первые сентябрьские дни татарстанцев ждет до +28 градусов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Прогноз погоды на начало сентября в Татарстане:...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В первые дни сентября в Татарстане будет тепло — днем воздух прогреется до +28 градусов, но местами ожидаются небольшие дожди. Такой прогноз дают в Гидрометцентре республики.

В четверг, 3 сентября, ночью существенных осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, с порывами до 13 м/с. Температура ночью составит +10..+15 градусов, днем — +23..+28.

В пятницу, 4 сентября, также местами пройдет небольшой дождь. Ветер сменится на западный, его скорость составит 4–9 м/с, порывы до 13 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +10..+15, а днем ожидается +20..+25 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, с 1 по 10 сентября средняя температура воздуха в Татарстане окажется на один градус выше климатической нормы. Для республики норма составляет +14,3 градуса, для Казани — +14,8.

Кроме того, в МЧС предупредили о тумане, который ожидается 2 сентября в республике.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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