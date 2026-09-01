Нагрузка на больницы РФ грозит вырасти с 1 сентября

С 1 сентября в российских больницах начали действовать новые правила посещения пациентов и пребывания рядом с ними в стационаре. Главным условием для допуска близких остается клиническая необходимость, пишет Деловой Петербург.

Родственники и сиделки пациентов с первой группой инвалидности теперь могут находиться в палате круглосуточно и бесплатно. Такое право распространяется на супругов, родителей, детей, бабушек, дедушек, внуков, братьев и сестер.

Медицинские организации не должны брать плату за спальное место и питание для тех, кто помогает ухаживать за такими пациентами. Эти расходы покрываются за счет средств обязательного медицинского страхования.

Для детей действует отдельный порядок. Родители детей младше четырех лет, а также детей с инвалидностью любого возраста могут бесплатно находиться с ними в стационаре и получать питание.

Если ребенку уже исполнилось четыре года, бесплатное место и питание предоставляют только при наличии медицинских показаний для ухода. В остальных случаях родитель может остаться в палате с разрешения врача, но уже за свой счет.

Больница может ограничить совместное пребывание, если посетитель мешает лечению, нарушает порядок или вступает в конфликт с сотрудниками. При этом правила должны применяться с учетом состояния пациента и режима работы медицинской организации.

Кроме того, для родственников упростили доступ к медицинским документам, историям болезни и результатам анализов. Это должно облегчить уход за пациентами и взаимодействие семьи с врачами.

Врач Надежда Чернышова отметила, что новые меры также связаны с нехваткой младшего медицинского персонала. По ее словам, больницы не всегда могут выделить отдельного сотрудника для помощи каждому пациенту, поэтому родственники часто берут часть ухода на себя.

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