Некоторые массивные звёзды могут завершать своё существование без образования яркой сверхновой, практически незаметно превращаясь в чёрные дыры. В пользу такой гипотезы свидетельствуют результаты исследования специалистов Калифорнийского технологического института, сообщает ScienceDaily.

Астрономы проанализировали данные о 257 случаях слияния чёрных дыр, полученные с помощью гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA.

Примерно в 75% рассмотренных событий участвовали объекты, масса которых составляла около десяти масс Солнца. При этом чёрные дыры с массой от 12 до 16 солнечных были представлены значительно реже.

Изучение особенностей вращения этих объектов позволило исследователям предположить существование общего сценария их формирования.

Согласно одной из версий, на заключительном этапе эволюции массивная звезда может сжиматься под действием собственной гравитации без сопровождающего этот процесс мощного взрыва. Отсутствие яркой вспышки существенно затрудняет регистрацию подобных явлений при помощи обычных телескопов.

Полученные результаты соответствуют существующим теоретическим моделям. Однако для подтверждения предложенного механизма образования чёрных дыр потребуются новые наблюдения.