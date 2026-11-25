В Казани на доме №13 по улице Горького состоялось открытие мемориальной доски, посвященной певцу и актеру Фахри Маннапову. Именно в этом здании артист, стоявший у истоков татарской музыкальной культуры, работал с 1929 по 1951 год.

Дочь артиста, заслуженный учитель России и Татарстана Гульнар Волкова, поблагодарила всех причастных к установке памятного знака. «Наконец-то мы дождались открытия этой мемориальной доски. Нельзя забывать людей, стоявших у истоков культуры Татарстана, и необходимо передавать память о них молодому поколению», — подчеркнула она.

Министр культуры республики Ирада Аюпова направила участникам церемонии приветственное письмо, отметив большой вклад Маннапова в развитие музыкальной и театральной культуры. В годы Великой Отечественной войны артист в составе фронтовых бригад выступал перед военнослужащими.

Фахри Маннапов — один из ярчайших представителей первого поколения профессиональных татарских вокалистов, обладатель глубокого драматического баритона. Он начинал карьеру на сценах театров Оренбурга, Астрахани и Средней Азии, затем десять лет был солистом Татарского театра оперы и балета, а с 1948 по 1956 год выступал в Ансамбле песни и танца ТАССР. Народная артистка ТАССР Раиля Гарипова отметила его сотрудничество с такими композиторами, как Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Жавдат Файзи и Фарид Яруллин.