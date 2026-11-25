Бывший начальник отдела лицензирования Госалкогольинспекции Татарстана Ильдар Хузин осужден на 5,5 года колонии строгого режима. Приговор вынесен по делу о получении взяток, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С мая по ноябрь 2025 года экс-чиновник через посредников получил 857 тысяч рублей от двух фирм. Деньги перечислялись за выдачу 12 лицензий на продажу алкоголя, оформленных с нарушением закона. Вину Хузина доказали в прокуратуре Приволжского района Казани.

Суд также назначил ему штраф в размере 8 миллионов рублей и запретил занимать государственные должности на пять лет. Конфискованная сумма взятки будет обращена в доход бюджета. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что обвиняемый признал причастность к преступлениям и дал показания о других эпизодах противоправной деятельности.