В Татарстане на трассе М7 автомобилисты заметили стадо оленей. Пять животных вышли к дороге и перешли ее, видео с места событий появилось в соцсетях.

За последний год численность диких животных в республике выросла: пятнистый олень прибавил 39,4%, косуля сибирская — 7,9%, сурок-байбак — 6,5%, благородный олень — 6,3%, лось — 2,6%. Водителям напоминают, что за сбитых животных предусмотрены штрафы: за лося — 80 тыс. рублей, медведя — 60 тыс., барсука — 12 тыс., зайца — 1 тыс., лису или волка — 200 рублей.

Дикие животные все чаще появляются рядом с жилыми районами и трассами. В ночь на 12 октября олень гулял в центре Казани, а днем его сбила машина на улице Фатыха Амирхана. В мае в городе дважды за день замечали лосей: одного сбил автомобиль, но животное поднялось и убежало, другого видели в районе РКБ.

В госкомитете РТ по биологическим ресурсам ранее объясняли, что животные выходят к городу из-за расширения территорий и магистралей, пересекающих пути миграции.