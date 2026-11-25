Археолог из Борнмутского университета Майлз Рассел выдвинул гипотезу о том, что известный правитель древней Британии Верика мог быть женщиной. На протяжении длительного времени историки считали его мужчиной, сообщает ScienceDaily.

Верика управлял атребатами, населявшими южную часть современной Англии. Примерно в 40 году нашей эры правитель потерял власть и покинул Британию, рассчитывая получить поддержку Рима.

Согласно сведениям античного историка Диона Кассия, обращение за помощью к римским властям было связано с последующим вторжением на остров в 43 году.

Поводом для пересмотра биографии Верики стали особенности имени правителя и изображения на сохранившихся монетах. Исследователь заметил, что фигура всадника на некоторых экземплярах обладает женскими чертами.

Кроме того, использование латинского титула rex, традиционно переводимого как «царь», археолог не считает неопровержимым доказательством принадлежности правителя к мужскому полу.

Если предположение Рассела подтвердится, историкам придётся пересмотреть роль женщин в политической жизни Британии железного века и событиях, предшествовавших римскому завоеванию острова.