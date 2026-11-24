Сервис отслеживания авиарейсов Flightradar24 зафиксировал в небе над Казанью неопознанный объект с позывным 26036RA. Он находился в Кировском районе города, в районе Аракчино на берегу Волги, сообщает ProGorodChelny.ru.

О воздушном судне практически ничего не известно: тип, регистрационные и серийные номера, возраст — все эти данные сервис не определяет, отображая «N/A». Категория судна также не указана.

Объект завис на месте: барометрическая высота составляла 525 футов (около 160 метров), путевая скорость — всего 1 узел (менее 2 км/ч), курс — 315 градусов (северо-запад). Другие параметры, включая истинную воздушную скорость и вертикальную скорость, не передаются.

По данным сервиса, судно практически не двигалось, а информация о маршруте, аэропортах вылета и назначения отсутствует.