Международная группа учёных установила, что у людей с сахарным диабетом второго типа относительный риск развития болезни Альцгеймера на 53% выше, чем у пациентов без этого нарушения обмена веществ. Об этом сообщает ScienceDaily.

Научную работу провели под руководством специалистов австралийского Университета Кёртина. Исследователи объединили результаты 40 предыдущих исследований, в которых рассматривалась взаимосвязь диабета и нейродегенеративных заболеваний.

Согласно полученным данным, на тысячу человек с диабетом второго типа ежегодно приходится около 4,7 нового случая болезни Альцгеймера.

В отличие от ряда предыдущих работ, специалисты рассматривали конкретную форму диабета и отдельное нейродегенеративное заболевание, не объединяя их с другими нарушениями обмена веществ и разновидностями деменции.

Такой подход позволил получить более конкретную оценку взаимосвязи между двумя заболеваниями.

Результаты исследования могут быть полезны при разработке профилактических программ, направленных на снижение риска когнитивных нарушений.

Вместе с тем учёные не установили прямой причинно-следственной связи между диабетом и болезнью Альцгеймера. Для выяснения механизмов обнаруженной закономерности необходимы дополнительные исследования.