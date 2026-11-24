Вчерашний батон не обязательно превращать в сухари или выбрасывать. В европейской кухне давно существует способ приготовления сытного блюда из зачерствевшего хлеба — хлебные клёцки. Особенно популярны они в Германии и Австрии, где их называют Semmelknödel и подают с мясом, грибными соусами и тушёными овощами.

Для приготовления понадобятся самые простые продукты: хлеб, молоко, яйца и репчатый лук. Клёцки получаются мягкими внутри, хорошо держат форму и прекрасно впитывают подливу.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

чёрствый батон — 300 г;

молоко — 200 мл;

куриные яйца — 2 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

пшеничная мука — 1–2 ст. л. при необходимости;

свежая петрушка — 3–4 веточки;

молотый мускатный орех — щепотка;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для этого рецепта подходит обычный белый хлеб без сладких добавок. Важно, чтобы он был именно подсохшим, без признаков плесени.

Как подготовить хлеб

Нарежьте батон небольшими кубиками размером около одного сантиметра. Срезать корочку необязательно: она придаст готовым клёцкам более интересную текстуру.

Подогрейте молоко примерно до 40–50 °C и постепенно влейте его в миску с хлебом. Перемешайте и оставьте на 15–20 минут.

За это время хлеб впитает жидкость и размягчится. При этом превращать его в однородную кашу не нужно — небольшие кусочки должны сохраняться.

Как приготовить тесто для клёцек

Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле в течение 4–5 минут до мягкости и лёгкого золотистого оттенка.

Добавьте остывший лук к размоченному хлебу. Вбейте яйца, положите измельчённую петрушку, соль, перец и мускатный орех.

Аккуратно перемешайте ингредиенты руками и оставьте массу на 5–10 минут. Если она получилась слишком влажной, добавьте немного муки или панировочных сухарей.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: прежде чем формировать все клёцки, сварите одну небольшую пробную заготовку. Если она разваливается в воде, добавьте в хлебную массу немного сухарей. Если получается слишком плотной, влейте ложку молока.

Как правильно сварить хлебные клёцки

Смочите руки холодной водой и сформируйте круглые клёцки диаметром около 4–5 см.

В широкой кастрюле доведите подсоленную воду до кипения, затем уменьшите нагрев. Осторожно опустите заготовки в воду и варите при едва заметном кипении примерно 15–20 минут.

Слишком бурное кипение может разрушить нежную хлебную массу. Готовые клёцки достаньте шумовкой и дайте лишней воде стечь.

Как приготовить грибную подливу

Хлебные клёцки особенно хорошо сочетаются с простым грибным соусом. Для него понадобятся 250 г шампиньонов, одна луковица, 150 мл сливок и 20 г сливочного масла.

Обжарьте нарезанные грибы с луком в течение 7–10 минут. Влейте сливки, добавьте соль и перец, затем готовьте на слабом огне ещё 3–5 минут до лёгкого загустения.

Полейте горячие клёцки грибной подливой и посыпьте свежей зеленью.

Что делать с оставшимися клёцками

На следующий день хлебные клёцки можно нарезать толстыми кружочками и обжарить на сливочном масле до золотистой корочки. Если добавить взбитое яйцо и немного зелени, получится полноценный завтрак.

В этом и заключается привлекательность старинного рецепта: продукты, которые раньше могли отправиться в мусорное ведро, становятся основой сразу нескольких блюд. А обычный чёрствый батон превращается в сытный гарнир или самостоятельный обед.

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