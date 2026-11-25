На федеральном уровне в России уже четыре года не собирают статистические сведения о реальных затратах на возведение жилых домов. Об этом стало известно из ответа ДОМ.РФ на депутатский запрос, содержание которого озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Проблему ценообразования на рынке недвижимости рассмотрели во время правительственного часа по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Спикер нижней палаты парламента отметил, что оценивать обоснованность цен на квартиры необходимо с учётом расходов застройщиков. Однако в 2022 году показатель фактической стоимости жилищного строительства исключили из федерального плана статистических работ. В результате достоверная информация о структуре и динамике соответствующих затрат отсутствует.

Особое внимание Володин уделил нехватке сведений по отдельным субъектам Российской Федерации. Председатель Госдумы поставил вопрос об организации работы в жилищной отрасли в условиях отсутствия информации о реальной себестоимости возведения домов в каждом регионе.

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