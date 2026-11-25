В России изменится порядок налогообложения доходов граждан от банковских вкладов, дивидендов и операций с ценными бумагами. Государственная дума 24 ноября приняла в третьем чтении поправки, предусматривающие включение таких поступлений в общую налоговую базу. Максимальная ставка налога на доходы физических лиц для них вырастет с 15 до 22%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изменения предусматривают применение к пассивным доходам пятиступенчатой прогрессивной шкалы налогообложения. Сейчас для этих поступлений предусмотрены две ставки — 13 и 15%.

После вступления поправок в силу размер налога будет зависеть от совокупного годового дохода человека, а не только от отдельных источников денежных поступлений.

Какие доходы затронут новые правила

Согласно принятому Госдумой документу, прогрессивная шкала от 13 до 22% будет распространяться на проценты по банковским депозитам и дивиденды.

В перечень также включены доходы от продажи ценных бумаг, операций с цифровыми финансовыми активами и правами.

Кроме того, изменения коснутся предусмотренных законом облагаемых доходов от реализации имущества, продажи долей участия в организациях, а также поступлений по договорам страхования и дарения.

Таким образом, при определении применимой ставки будут учитываться различные источники доходов гражданина в рамках общей налоговой базы.

Кому придётся платить повышенный налог

Самая высокая ставка не будет автоматически распространяться на всех владельцев вкладов и получателей дивидендов.

Величина налога определяется по прогрессивной шкале. Это означает, что повышенные ставки применяются только к соответствующим частям дохода, превышающим установленные пороги.

В частности, ставка 22% предусмотрена для части совокупного годового дохода свыше 50 миллионов рублей.

По расчётам Министерства финансов, изменения могут затронуть не более 6% населения России. Это приблизительно четыре миллиона человек.

Что изменится для владельцев банковских вкладов

Отдельные поправки касаются порядка удержания налога с процентных доходов.

С 2027 года банки получат право самостоятельно рассчитывать и удерживать налог на проценты по депозитам.

Первоначально предполагается применение ставки 13%. Если по итогам года совокупный доход гражданина потребует использования более высокой ставки, налоговая служба сможет рассчитать дополнительную сумму.

При этом порядок определения необлагаемого процентного дохода по банковским вкладам сохраняется.

Следовательно, изменения налоговой шкалы не означают введения налога на все проценты без исключения.

Для каких выплат сохранят прежние ставки

Законодательство предусматривает исключения из новых правил.

Денежное довольствие участников специальной военной операции продолжит облагаться налогом по ставкам 13 и 15%.

Аналогичный порядок сохраняется для предусмотренных законом северных надбавок и районных коэффициентов.

Таким образом, указанные выплаты не будут переводиться на пятиступенчатую шкалу с максимальной ставкой 22%.

Поправки направлены на объединение большинства трудовых и пассивных доходов в рамках единого подхода к расчёту налога.

При этом принятие законопроекта в третьем чтении завершает его рассмотрение в Государственной думе, но для окончательного вступления изменений в силу необходимы дальнейшие законодательные процедуры.

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