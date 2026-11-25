Национальная театральная премия «Золотая маска» объявила номинантов и дипломантов XXXIII сезона. В этом году на соискание премии поступило 760 заявок из 157 городов, а в списки номинантов вошли 70 спектаклей, 40 из которых представляют театры за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Казань в этом списке представляет спектакль «Судьба человека» Театральной резиденции «Особняк Демидова» в номинации «Драматический театр. Малая форма».

Постановка по рассказу Михаила Шолохова, премьера которой состоялась осенью 2025 года, рассказывает историю Андрея Соколова, сохранившего человечность в условиях войны. Режиссером выступил Айдар Заббаров, а главную роль исполнил заслуженный артист Татарстана Эмиль Талипов. В творческую команду также вошли артисты-кукловоды Валерий Антонов и Анна Зиннатуллина, художники по свету Ильдар Шакиров и Дарья Андреева, саунд-дизайнер Ильдар Харисов и другие.

Кроме того, «Золотая маска» опубликовала список из 100 дипломантов — наиболее заметных спектаклей сезона 2025/2026. В категории «Музыкальный театр» дипломантами стали казанские балеты «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева (ТАГТОиБ им. М. Джалиля) и «Пуаро» на музыку Эльмира Низамова в хореографии Александра Сергеева (АНО «Стейджплатформа»). Также в почетный список вошли спектакли «Ашик-Кериб» театра им. Г. Камала и «Табор уходит в небо» театра кукол «Экият».

Балет «Пуаро», мировая премьера которого состоялась в ноябре 2025 года, идет в живом сопровождении рояля, контрабаса и ударных. Спектакль, стилизованный под немое кино, собирает аншлаги, однако пока его можно увидеть только в рамках фестиваля «Стейджплатформа».