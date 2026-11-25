Исследователи описали ранее неизвестную форму наследственного заболевания сетчатки, при котором человек постепенно утрачивает способность хорошо видеть в темноте. Патология может длительное время оставаться незамеченной, пишет ScienceDaily.

Причиной нарушения зрения специалисты назвали генетическое изменение, затрагивающее ген EFEMP1. Его мутации уже связывали с некоторыми офтальмологическими заболеваниями, однако новая патология отличается характером развития.

На ранних этапах повреждения возникают преимущественно в периферических областях сетчатки. При этом острота центрального зрения может сохраняться, из-за чего человек не сразу замечает изменения.

В исследовании участвовали представители трёх семей из разных стран, не состоящих между собой в родстве. У всех обследованных носителей выявили одинаковый генетический вариант.

Одним из возможных ранних проявлений болезни специалисты назвали затруднённую адаптацию зрения при переходе из освещённого помещения в темноту. Этот симптом способен возникать ещё до появления заметных изменений структуры сетчатки.

Насколько широко распространено заболевание, пока не установлено. Дальнейшее изучение обнаруженной мутации может помочь специалистам разобраться в механизмах развития зрительных нарушений.

Научная работа опубликована в журнале JAMA Ophthalmology.