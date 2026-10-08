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Ученый Волчо сообщил о роли нобелевских лауреатов по химии в создании лекарств

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Открытие нобелевских лауреатов по химии в области асимметричного органического синтеза задало новый стандарт для разработки лекарственных препаратов. Об этом сообщил доктор химических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Новосибирского института органической химии СО РАН Константин Волчо в беседе с ТАСС.

По словам ученого, при создании новых лекарств теперь необходимо использовать только один из зеркальных вариантов молекулы. Такой подход нужен для того, чтобы препарат был безопасным и давал ожидаемый лечебный эффект.

Нобелевскую премию по химии в 2026 году получили французский ученый Анри Каган и японский исследователь Кенсо Соаи. Их отметили за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

Работы лауреатов помогли объяснить химическую асимметрию живых организмов. Речь идет о явлении, при котором молекулы могут существовать в двух зеркальных формах. Такие варианты называются энантиомерами.

Волчо пояснил, что если молекула лекарства имеет асимметрический центр, для допуска к применению должен использоваться только один нужный энантиомер. По словам специалиста, по новым правилам это является обязательным требованием.

Ученый отметил, что разные зеркальные формы одного и того же лекарственного вещества могут по-разному воздействовать на организм. Один вариант способен приносить пользу, другой может оказаться нейтральным или даже вредным. Поэтому в фармацевтической отрасли закрепился стандарт, при котором препарат должен содержать только необходимую форму молекулы.

По словам Волчо, Каган и Соаи показали, что даже небольшой избыток одного зеркального варианта молекулы в каталитической системе может привести к получению вещества со стопроцентной оптической чистотой. Это означает, что в продукте остается только одна зеркальная форма, а вторая полностью исключается.

Эксперт подчеркнул, что открытие имеет прежде всего фундаментальное значение. Оно помогает понять, как в живой природе закрепился определенный вариант молекул. Кроме того, результаты работы нобелевских лауреатов выявили закономерности, которые важно учитывать при создании специальных катализаторов. Это позволяет получать нужную форму вещества, а не смесь разных вариантов.

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