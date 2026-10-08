Эксперт раскрыл, что влияет на цену подержанного автомобиля при продаже

Новый автомобиль начинает дешеветь сразу после покупки и постановки на учет. В первый год эксплуатации машина может потерять 10–20% стоимости, рассказал технический тренер Fit Service Никита Родионов в беседе с РИА Новости .

По словам специалиста, после выезда из автосалона транспортное средство уже переходит в категорию автомобилей с пробегом. При последующей продаже покупатели обращают внимание не только на марку, комплектацию и год выпуска, но и на то, как машина использовалась прежним владельцем.

За пять лет автомобиль может подешеветь на 30–50%. Однако итоговая потеря стоимости зависит от конкретной модели, спроса на нее, пробега, ситуации на рынке новых машин и качества обслуживания.

На цену также влияет техническое и внешнее состояние автомобиля. Покупатели учитывают состояние кузова и салона, шин, тормозной системы, подвески и аккумулятора. Значение имеют число владельцев, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, юридические ограничения и подтвержденная история обслуживания.

Родионов отметил, что аккуратный внешний вид не всегда означает исправное техническое состояние. После химчистки салона и полировки кузова машина может выглядеть почти новой, но при этом иметь скрытые неисправности.

Среди таких проблем эксперт назвал неполадки двигателя, подвески или технических жидкостей. Во время диагностики эти недостатки выявляются, после чего покупатель может дополнительно снизить предлагаемую цену.

Специалист подчеркнул, что на вторичном рынке особенно ценятся автомобили с понятной историей эксплуатации и регулярным обслуживанием. Такие машины могут сохранять ликвидность лучше, чем более свежие модели, к которым у покупателей есть вопросы по надежности или будущим затратам.

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