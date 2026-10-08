Новости Казани

Пожар на складе в Казани остановил движение по Магистральной

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Пожар на складе заставил перекрыть движение транспорта на улице Магистральной в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана. Общественный транспорт при этом продолжает работать в обычном режиме, ограничения его не коснулись.

Перекрытие привело к заторам сразу на пяти улицах — Магистральной, Владимира Кулагина, Каучуковой, Модельной и Технической. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты и заранее планировать поездки. Когда проезд снова откроют, в Госавтоинспекции не уточнили.

Возгорание на складе началось утром. Огонь распространился примерно на 1500 квадратных метров.

Пострадавших и погибших в огне нет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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