Пожар на складе в Казани остановил движение по Магистральной

Пожар на складе заставил перекрыть движение транспорта на улице Магистральной в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана. Общественный транспорт при этом продолжает работать в обычном режиме, ограничения его не коснулись.

Перекрытие привело к заторам сразу на пяти улицах — Магистральной, Владимира Кулагина, Каучуковой, Модельной и Технической. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты и заранее планировать поездки. Когда проезд снова откроют, в Госавтоинспекции не уточнили.

Возгорание на складе началось утром. Огонь распространился примерно на 1500 квадратных метров.

Пострадавших и погибших в огне нет.