Кулинария

Стакан гречки и 300 граммов фарша: готовлю целую сковороду сытного ужина — отдельный гарнир уже не нужен

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Сытный ужин из стакана гречки и 300 граммов фа...

ПроКазань

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Сначала на сковороде подрумянивается фарш с луком, затем туда же отправляется сухая гречка. Еще немного горячей воды — и дальше ужин практически готовится сам. Крупа впитывает мясной сок и аромат овощей, поэтому отдельно варить гарнир уже не приходится.

На одну большую сковороду достаточно стакана гречки и 300 граммов фарша. Получается примерно четыре порции, причем из посуды понадобятся только сковорода и разделочная доска.

Что положить в сковороду

Понадобится:

  • гречневая крупа — 1 стакан, около 180 г;

  • мясной фарш — 300 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • морковь — 1 небольшая;

  • горячая вода — 400–450 мл;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • паприка — 1/2 ч. л. по желанию.

Количество воды может немного отличаться в зависимости от крупы и интенсивности нагрева. Поэтому сразу выливать больше жидкости не стоит — при необходимости ее проще добавить в процессе.

Гречку готовим вместе с фаршем

  1. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на крупной терке.

  2. Разогрейте глубокую сковороду с маслом. Выложите фарш и обжаривайте 5–7 минут, разбивая крупные комочки лопаткой.

  3. Добавьте лук и морковь. Готовьте еще 3–4 минуты, пока овощи слегка не размягчатся.

  4. Гречку переберите и хорошо промойте. Пересыпьте ее в сковороду, добавьте соль, перец и паприку.

  5. Влейте 400 мл горячей воды. После закипания уменьшите нагрев до слабого и накройте сковороду крышкой.

  6. Готовьте около 15–20 минут, пока гречка не впитает жидкость и не станет мягкой. Если вода уже исчезла, а крупа еще жестковата, долейте 30–50 мл кипятка.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После добавления воды гречку лучше не перемешивать каждые несколько минут. Оставьте ее под крышкой на слабом огне и проверьте ближе к концу приготовления. Так крупа спокойно впитает жидкость, а на дне останется меньше разваренных зерен».

Дайте сковороде постоять пять минут

Когда жидкость впиталась, а гречка стала мягкой, выключите плиту, но крышку сразу не снимайте. За 5 минут крупа впитает оставшийся пар, и содержимое сковороды станет более рассыпчатым.

Если используется фарш из птицы, он должен полностью приготовиться и достичь не менее 74 °C внутри. Для фарша из говядины или свинины безопасный ориентир — не менее 71 °C.

Перед подачей гречку с фаршем достаточно один раз аккуратно перемешать. Получается полноценное горячее блюдо, к которому при желании остается добавить только свежие или соленые овощи.

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