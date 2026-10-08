Дробыш сообщил, почему отказал артистам в выступлении на своем концерте

Заслуженный артист России, композитор и продюсер Виктор Дробыш 18 октября отметит юбилей большим концертом «Восемнадцать друзей Дробыша» в «Live Арене». В беседе с ТАСС он рассказал, что из-за большого числа желающих выйти на сцену некоторым артистам пришлось отказать.

По словам Дробыша, музыканту естественно отмечать день рождения на сцене и рядом с людьми, с которыми связаны важные годы его жизни и творчества.

Продюсер отметил, что число 18 в названии концерта оказалось условным. Изначально оно выглядело удачным по количеству участников, однако артистов, пожелавших присоединиться к выступлению, оказалось больше.

Дробыш признался, что именно это стало одной из главных трудностей при подготовке концерта. По его словам, участников уже больше восемнадцати, поэтому организаторам приходится отказывать части исполнителей.

Композитор подчеркнул, что на сцене соберутся артисты разных поколений и музыкальных направлений. Среди них он назвал Григория Лепса, Валерию, Лолиту, The Hatters, Мота и Mary Gu.

Дробыш добавил, что на концерте будут люди, сыгравшие важную роль в его музыкальной биографии и помогавшие ему на профессиональном пути. Продюсер также выразил надежду, что и сам смог помочь многим исполнителям стать более известными.

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