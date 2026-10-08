Новости Татарстана

Древнюю деревянную мечеть в Кукморском районе возвращают к жизни

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В селе Асан-Елга Кукморского района Татарстана идет восстановление одной из самых ранних сохранившихся деревянных мечетей России. Сейчас специалисты заново собирают исторический сруб на прежнем месте. Как уточнили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, ход работ осмотрели председатель комитета Иван Гущин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, глава Кукморского района Сергей Димитриев, а также имам-хатыб мечети Шамиль хазрат Залялиев.

Основной этап реставрации начался в мае 2026 года. Сруб разобрали и перевезли на промышленную площадку в селе Сокуры Лаишевского района. Там мастера обследовали бревна и заменили поврежденные элементы, причем для утраченных частей использовали сосну — ту же породу, из которой построили мечеть. Диагноз оказался неутешительным: износ достигал 80 процентов. Пока в Сокурах вручную работали с деревом, в Асан-Елге восстанавливали фундамент. Затем готовый сруб снова разобрали и вернули на историческое место.

Здание площадью 130,7 квадратного метра состоит из трех анфиладных помещений: большого молельного зала, который занимает половину постройки, малого зала и вестибюля. Памятник отличают редкие архитектурные решения. У мечети есть подклет, веранда под двускатной кровлей на двух отдельных столбах и восьмигранный трехъярусный минарет в геометрическом центре крыши высотой 14,5 метра. В 1780 году купец Апанаев основал при мечети медресе, где детей учили письму, чтению и математике на арабском языке.

После Октябрьской революции 1917 года мечеть закрыли. При советской власти ее несколько раз пытались снести, но жители деревни не позволили этого сделать. В те годы здание использовали как амбар, а позднее как птицеферму. В 1970 году на частные пожертвования в мечети провели ремонт, после чего там возобновились богослужения и религиозное обучение. Сейчас службы идут в новой мечети, построенной в селе в 2008 году: она вмещает 25 человек, хотя в праздники сюда приезжают до 200 верующих.

Перед началом работ памятник находился в плохом состоянии. Специалисты фиксировали следы замачивания, плесень и гниль, разрушение штукатурки цоколя, повреждение нижних венцов и отклонение минарета от вертикали. На минарете также нашли следы горения, протечек и сквозную трещину. После сборки сруба реставраторы займутся интерьерами, инженерными коммуникациями и благоустройством территории. В ближайших планах — восстановление внутреннего декора, окон и дверей, замена кровли и оснащение мечети сигнализацией и отоплением.

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