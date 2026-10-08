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Китай и Индия начали покупать российскую нефть выше мировых ориентиров

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские сорта нефти в сентябре заметно подорожали. Средняя цена Urals за месяц выросла на 28,6%, до 85 долларов за баррель, а стоимость ESPO увеличилась на 33,3%, до 104 долларов за баррель, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор «Эйлера».

На фоне нехватки альтернативных поставок в Азии российская нефть начала продаваться с премией. При поставках в Китай сорт Urals в среднем стоил на 15,02 доллара за баррель дороже Brent. Месяцем ранее он торговался с дисконтом 2,75 доллара за баррель.

При поставках в Индию Urals также перешел к премии. В сентябре она составила 3,71 доллара за баррель, тогда как в августе сорт продавался со скидкой 1,5 доллара за баррель.

У сорта ESPO скидка к Dubai также исчезла. В среднем за сентябрь он торговался с премией 0,14 доллара за баррель, хотя месяцем ранее дисконт составлял 6 долларов. В последние пять дней сентября премия доходила до 8 долларов за баррель.

Одной из основных причин роста цен стали перебои с поставками нефти с Ближнего Востока. Средняя стоимость Brent в сентябре увеличилась на 28% и достигла 117 долларов за баррель.

Аналитики допускают, что в октябре российская нефть сохранит высокую стоимость. По одной из оценок, котировки могут удержаться примерно на 10% выше среднего сентябрьского уровня.

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