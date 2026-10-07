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В креативном кластере «Адонис» пройдет мини-маркет «Серебро и ароматы» от Open Space Market

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10 и 11 октября в креативном кластере «Адонис» состоится мини-маркет «Серебро и ароматы» от OSM. На два дня пространство на Профсоюзной, 3 превратится в место для знакомства с локальными брендами, красивых находок, музыки и творческих мастер-классов.

«Серебро и ароматы» — один из тематических маркетов Open Space Market, объединяющий проекты, связанные с украшениями, парфюмерией и ароматами для дома. Посетители смогут познакомиться с локальными брендами и выбрать серебряные украшения, парфюм, свечи и другие предметы, которые можно приобрести для себя или в подарок.

Маркет займет 2, 3 и 4 этажи креативного кластера «Адонис». Помимо маркета, в программе — музыкальное сопровождение и мастер-классы. Пространство будет организовано как место для неспешной прогулки, встреч и знакомства с новыми брендами.

10 октября в программе будет своп украшений из серебра и металла вместе с приложением SWAP и своп-стендап в 15:00.

Мини-маркет «Серебро и ароматы»
10–11 октября
11:00–20:00
Креативный кластер «Адонис», ул. Профсоюзная, 3
Вход свободный, 0+

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