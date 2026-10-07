В креативном кластере «Адонис» пройдет мини-маркет «Серебро и ароматы» от Open Space Market

10 и 11 октября в креативном кластере «Адонис» состоится мини-маркет «Серебро и ароматы» от OSM. На два дня пространство на Профсоюзной, 3 превратится в место для знакомства с локальными брендами, красивых находок, музыки и творческих мастер-классов.

«Серебро и ароматы» — один из тематических маркетов Open Space Market, объединяющий проекты, связанные с украшениями, парфюмерией и ароматами для дома. Посетители смогут познакомиться с локальными брендами и выбрать серебряные украшения, парфюм, свечи и другие предметы, которые можно приобрести для себя или в подарок.

Маркет займет 2, 3 и 4 этажи креативного кластера «Адонис». Помимо маркета, в программе — музыкальное сопровождение и мастер-классы. Пространство будет организовано как место для неспешной прогулки, встреч и знакомства с новыми брендами.