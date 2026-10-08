ВОЗ: Симптомы чумы возникают менее чем за сутки после заражения

Чума остается опасной инфекцией, несмотря на то что чаще ассоциируется со средневековыми эпидемиями. При своевременном обращении за медицинской помощью заболевание поддается лечению, сообщает «Росбалт».

Возбудителем чумы является бактерия Yersinia pestis. В природной среде она распространяется среди мелких млекопитающих и блох, которые на них паразитируют. Человек может заразиться после укуса инфицированной блохи, при контакте с больным животным или при вдыхании частиц, содержащих возбудитель.

Заболевание опасно быстрым развитием тяжелой инфекции. Бактерия способна поражать лимфатические узлы, проникать в кровь и распространяться по организму. В тяжелых случаях возможны шок, нарушения свертываемости крови, повреждение внутренних органов и отмирание тканей.

Особенно опасной считается легочная форма чумы. Ее признаки могут появиться менее чем через сутки после заражения. Поэтому при обоснованном подозрении врачи начинают терапию до получения окончательных результатов анализов.

Выделяют три основные формы болезни: бубонную, септическую и легочную. Бубонная обычно развивается после укуса зараженной блохи. При ней воспаляется ближайший лимфатический узел, который увеличивается и становится резко болезненным. Такие узлы чаще появляются в паху, под мышкой или на шее.

Септическая форма связана с попаданием инфекции в кровоток. Она может возникнуть самостоятельно или стать осложнением другой формы заболевания. Среди возможных проявлений — лихорадка, озноб, сильная слабость, боль в животе, кровотечения и шок. При тяжелом течении могут темнеть и отмирать ткани на пальцах, носу и других участках тела.

Легочная чума поражает легкие и приводит к быстро развивающемуся воспалению. Она может начаться после вдыхания возбудителя или при распространении бактерий через кровь. Для этой формы характерны высокая температура, слабость, кашель, боль в груди и одышка. Иногда появляется мокрота с примесью крови. Именно легочная чума способна передаваться от человека к человеку при тесном контакте.

Первые симптомы болезни могут напоминать другие инфекции. У человека внезапно повышается температура, появляются озноб, головная боль, ломота, выраженная слабость, иногда тошнота и рвота. Самостоятельно определить чуму только по этим признакам невозможно.

Поводом для срочного обращения к медикам должно стать сочетание таких симптомов с возможным контактом с возбудителем. Речь может идти об укусах блох, контакте с больным или погибшим животным либо общении с человеком, у которого подозревают легочную форму чумы.

При подозрении на заболевание необходимо немедленно связаться с медицинской службой и сообщить не только о самочувствии, но и о возможном источнике заражения. До получения указаний не следует заниматься самолечением и ждать развития новых симптомов. При кашле и подозрении на легочную форму нужно избегать тесного общения с окружающими.

Диагноз подтверждают лабораторно. Для исследования могут брать кровь, материал из увеличенного лимфатического узла и другие образцы в зависимости от формы болезни. Если подозрение серьезное, антибиотики назначают сразу, не дожидаясь окончательного подтверждения.

Основой лечения являются антибиотики. Выбор препарата, дозировку и продолжительность курса определяет врач с учетом формы заболевания и состояния пациента. При тяжелом течении дополнительно требуется поддерживающая терапия, включая помощь при нарушениях дыхания и кровообращения.

Людям, которые контактировали с заболевшим, также может понадобиться медицинское наблюдение. При риске заражения легочной чумой специалисты могут назначить профилактический курс антибиотиков, однако принимать такие препараты самостоятельно нельзя.

Снизить риск заражения помогает защита от укусов блох в природных очагах инфекции. Также не следует трогать больных и погибших диких животных, контактировать с их кровью, выделениями и тканями без защиты, а при подозрении на легочную чуму у человека нужно соблюдать указания врачей и санитарных служб.

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